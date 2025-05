Franceso Farioli legt nog één keer wisselbeleid uit en praat over staat van Ajax dat hij aantrof: 'Dat was ondermaats'

Francesco Farioli heeft bij Rondo aangegeven wat hij aantrof bij Ajax, toen hij aan kwam en waarom hij het nodig vond om zoveel te wisselen. Dat was één van de grote kritiekpunten op hem. Bij het praatprogramma legt hij uit dat hij haast niet anders kon. "De conditie was mijn eerste analyse."

Want voordat Francesco Farioli bij Ajax kwam, wist hij niet zo gek veel van de club. "Ik wist alleen dat Ajax een iconische club was, een van de grootste ter wereld, met een herkenbare speelstijl. Veel prijzen, meer hoef ik niet te zeggen. De club ging met mij in gesprek en lieten het project zien. Waar ze heen wilden en waarom ik geschikt was."

Marco van Basten 'schaamt zich' bij interview Francesco Farioli: 'Een vervelende onderbreking' Francesco Farioli was maandagavond te gast bij Rondo en sprak daar over zijn afscheid bij Ajax. De trainer was een zeer open boek, maar werd wel direct teruggeroepen door de presentator van het programma. Marco van Basten moest namelijk nog iets belangrijks doen.

Start bij Ajax

Daarna volgde naar eigen zeggen meerdere gesprekken van minimaal vijf tot zes uur. "Ik vertelde mijn sterke en minder sterke punten. En dingen die tot een conflict kunnen leiden. Dat moet je weten voor je een relatie aan ging. Ik wilde duidelijk maken wie ik ben. Dat heb ik gedaan."

Daarna werd het tijd voor Farioli om te analyseren en dat was even schrikken voor de Italiaan. Hij vond een team dat een van de slechtste conditie had van de Eredivisie. "Daarom wilde ik mijn technische staf meenemen omdat we geen tijd konden verliezen. Er waren maar 5 weken om Ajax voor de Europa League te kwalificeren."

'Ajax en Francesco Farioli kunnen allebei eindelijk weer zichzelf zijn na jaar van theater' Het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax komt niet als een verrassing en zal uiteindelijk een zegen zijn voor de Amsterdamse club. Ondanks de goede eindklassering (2), zou het nooit uit zijn gelopen op een succesvol huwelijk tussen de twee. Net zoals dat het voor kinderen vaak beter is dat kibbelende ouders gaan scheiden, is het voor de fans beter dat Farioli en Ajax uit elkaar gaan.

Wisselbeleid

Vervolgens ging Farioli veel wisselen, waardoor er weinig vastigheid in de ploeg kwam. Farioli zegt het zelf in de uitzending, hij heeft 41 spelers gebruikt dit seizoen. "Het was een grote uitdaging. Bij Nice speelden we maar één keer per week en had ik een sterke groep spelers. Zij speelden 90% van alle wedstrijden. We moesten de conditie verbeteren om iedereen erbij te houden. Het team moest fit zijn.'

Een wedstrijd waarin het wisselen veel Ajacieden te gortig werd, was in de Europa League-wedstrijd met Eintracht Frankfurt. Hij stelde veel wisselspelers op en Ajax ging al gauw de boot in. Farioli was boos na afloop, omdat iedereen het een B-team noemde. "Ik voelde een gebrek aan respect voor de spelers. Ik accepteer dat dan niet."

Ajax-directeur sprak al met beoogde opvolger van Francesco Farioli: 'Of hij koffie met me wilde drinken' Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nu Francesco Farioli heeft besloten te vertrekken. Technisch directeur Alex Kroes zegt verrast te zijn door de beslissing, al had de Italiaan eerder wel al zijn twijfels geuit. Tegenover ESPN bevestigt Kroes bovendien dat hij al contact heeft gehad met oud-trainer Erik ten Hag.

Hij zou het nu helemaal hetzelfde doen. "Daarna moesten we tegen AZ dat was ook een belangrijke wedstrijd. Ik wilde in Frankfurt goed beginnen en later verse energie inbrengen. Want het kon verlenging worden. Zo is het gegaan. Maar we kwamen snel achter, tegen een tegenstander die een stuk verder zijn dan wij. Het resultaat was pijnlijk, maar de beslissing was met een plan."

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.