Gedegradeerd Vitesse wil John van den Brom als nieuwe trainer: 'Het is doodzonde'

Vitesse weet met welke coach het de Keuken Kampioen Divisie in wil. De Arnhemmers kregen vorige week een enorme puntenstraf en kunnen degradatie niet meer ontlopen. Wel werd voorlopig de proflicentie behouden en dus kan de club voorzichtig vooruit kijken naar volgend seizoen. John van den Brom moet dan voor de groep staan.

Omroep Gelderland weet dat Van den Brom een aanbieding op zak heeft van Vitesse. Directeur Edwin Reijntjes en adviseur Paul van der Kraan zouden die dinsdag aan hem hebben gedaan na een eerste gesprek tussen beide partijen. Van den Brom bevestigt tegen de regionale omroep dat hij kandidaat is.

"Het is aan mij om nu te reageren en dan komt er misschien een tweede gesprek", laat Van den Brom aan de omroep weten. De voormalig speler en trainer van de club is geschrokken door alles dat er de laatste tijd bij de club gebeurd is. "Heel bizar. Het is doodzonde, maar als ik moet geloven wat ik lees en hoor dan is het bij Vitesse echt een chaos geweest."

Terugkeer op het oude nest

Van den Brom was de laatste jaren vooral actief in het buitenland, maar zijn avonturen in België, Saoedi-Arabië en Polen eindigden allemaal voortijdig. Al won hij met Genk nog wel de beker bij onze zuiderburen. Hij gaf eerder dit jaar al aan heel graag aan de slag te willen gaan in Nederland.

De 57-jarige trainer werkte in het seizoen 2011-12 al eerder voor Vitesse en met de Arnhemmers haalde hij via de play-offs Europees voetbal. Hij vertrok al na één seizoen naar Anderlecht. Met de Belgische topclub pakte hij in zijn eerste seizoen de landstitel, maar een jaar later werd hij ontslagen. Daarna werkte hij

Degradatie door puntenstraf

Vitesse vocht het hele seizoen tegen degradatie en kreeg afgelopen week de definitieve knock-out. Dat gebeurde niet door een resultaat op het veld, maar door een beslissing van de KNVB. De Arnhemmers kregen achttien punten in mindering en staan daardoor op een historisch puntenaantal van -1. Handhaving is niet meer mogelijk en dus zal interim-trainer Edward Sturing hopen dat hij de club in ieder geval nog op een positief aantal punten laat eindigen.

Het goede nieuws voor Vitesse was dat de club de proflicentie voorlopig zal behouden, maar het is nog onzeker of die ook voor volgend seizoen behouden blijft. Een eventuele terugkeer van Van den Brom is dan ook alleen aan de orde als dat lukt.