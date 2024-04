Geen hattrick Marcel Sabitzer: VAR draait strafschop terug terwijl Dortmund al heeft gescoord

De VAR in de Bundesliga heeft voor de nodige gefronste wenkbrauwen gezorgd. Borussia Dortmund dacht zaterdagmiddag op bezoek bij Mönchengladbach de 3-1 te maken, maar de videoscheids verpestte het feestje. Marcel Sabitzer had de bal al in het netje liggen toen de VAR op de lijn kwam: geen doelpunt.

Vlak na rust gaf scheidsrechter Florian Badstübner een tweede strafschop aan de uitploeg na een vermeende overtreding van Gladbach-keeper Jonas Omlin op Karim Adeyemi. Sabitzer, die voor rust ook al twee keer scoorde, waaronder een penalty, ging achter de bal staan en faalde niet. Toch kwam zijn hattrick er niet, omdat de VAR ingreep.

In het VAR-busje werden de beelden nog eens goed bekeken en daaruit werd de conclusie getrokken dat Omlin eerst de bal raakte. Dus riepen ze Badstübner terug en werd de penalty ingetrokken. Tot verbijstering van de spelers van Dortmund en ook die van Gladbach wisten eigenlijk niet wat er gebeurde.

Overigens kostte het Dortmund niet de zege. Door de twee eerdere goals van Sabitzer won het met 2-1 van Gladbach. Ian Maatsen werd in de rust gewisseld, terwijl Donyell Malen na de pauze zijn rentree maakte na een blessure. Adeyemi haalde het einde van de wedstrijd niet vanwege twee gele kaarten en dus een rode.

Leverkusen nog geen kampioen

Bayer Leverkusen keek vooral met veel interesse naar de wedstrijd van Bayern München. Bij een nederlaag van de regerend kampioen was de eerste titel een feit voor de ploeg van trainer Xabi Alonso. Dat gebeurde niet. Bayern deed zijn plicht en won thuis met 2-0 van 1. FC Köln door goals van Raphael Guerreiro en Thomas Müller. Wint Leverkusen zondag van Werder Bremen dan is het alsnog voor de allereerste keer in de clubgeschiedenis kampioen.