Het bed van Cristiano Ronaldo wordt door hotel geveild om geld op te halen

Voor Cristiano Ronaldo (39) was de reis naar Slovenië geen succes, maar voor één fan kan een droom werkelijkheid worden. Een hotel in de hoofdstad Ljubljana veilt het bed waarin de Portugese ster heeft geslapen voor de oefenwedstrijd tegen Slovenië. Om kans te maken op het bed zul je diep in de buidel moeten tasten.

Ronaldo kwam vorige week dinsdag in actie namens Portugal tijdens een oefeninterland tegen Slovenië. Om die reden overnachtte de voltallige Portugese selectie in het Grand Plaza Hotel in de hoofdstad Ljubljana. Nu probeert het hotel een extra slag te slaan door het bed waarin de superster sliep te veilen voor het goede doel.

Zeer prijzig bed

Het vijfsterrenhotel was zeer te spreken over het bezoek van CR7. "Zijn bezoek was speciaal en uniek. Daarom voorzien we deze unieke verrassing waar iedereen aan kan deelnemen. Want we weten niet wanneer Ronaldo nog eens naar Slovenië zal komen."

Voor de fans die geïnteresseerd zijn in het bed van de voormalig speler van Real Madrid wacht een hoge vraagprijs. Het startbedrag van de veiling is vastgelegd op 5.000 euro. Naar verwachting gaat de veiling eind deze maand van start.

Nederlaag tegen Slovenië

In Saoedi Arabië is Ronaldo op dreef met zijn tweede hattrick in vier dagen namens zijn club Al-Nassr. Toch was zijn bezoek aan Slovenië minder prettig. Portugal ging met 2-0 onderuit in het oefenduel, waar hij na afloop boos de spelerstunnel inliep. De aanvaller was kwaad omdat zijn nationale elftal had verloren, maar was bovendien van mening dat hij twee strafschoppen had verdiend.