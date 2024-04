Cristiano Ronaldo is op dreef bij Al-Nassr en maakt tweede hattrick in vier dagen

Cristiano Ronaldo heeft zijn tweede hattrick in vier dagen tijd gemaakt voor Al-Nassr. De Portugees scoorde zaterdag drie keer voor Al-Nassr in de wedstrijd tegen Al-Ta’ee en deed dat dinsdagavond nog eens tijdens het duel met Abha Club.

Dinsdag maakte hij alle drie de doelpunten zelfs al in de eerste helft van de wedstrijd. Abha Club, dat dreigt te degraderen uit de Saudi Pro League, had geen antwoord op de 39-jarige aanvaller die zijn 54e hattrick in clubverband maakte. Alsof dat nog niet genoeg was, gaf Ronaldo ook nog de assist bij de 0-5, de stand waarmee Al-Nassr ging rusten.

Ronaldo kreeg niet de kans om in de tweede helft nog meer van zich te laten zien. Trainer Luis Castro besloot zijn speler rust te gunnen en halverwege achter te laten in de kleedkamer. Het duel eindigde uiteindelijk, mede door een goal van voormalig Liverpool-speler Sadio Mané in 0-8.

Dankzij zijn twee hattricks lijkt Ronaldo hard op weg om topscorer van de Saudi Pro League te worden. De vedette strijdt momenteel met Al-Nassr om het kampioenschap in Saoedi-Arabië. Het Al-Hilal van onder andere Kalidou Koulibaly en de geblesseerde Neymar gaat nu nog wel flink aan kop.