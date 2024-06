'Hij stuurde via WhatsApp een foto hoe het beter kon': Brian Brobbey krijgt advies van 'captain zonder band'

Brian Brobbey (22) maakt zich op voor zijn eerste eindtoernooi met het Nederlands elftal. De spits van Ajax is weliswaar niet helemaal fit, maar maakt van dichtbij mee hoe het eraan toegaat in het hotel van Oranje. Brobbey kijkt en luistert met veel interesse naar Memphis Depay.

Volgens Brobbey is Memphis een echte leider. "Hij is onze captain zonder band, helpt me veel en praat vaak met me", zegt hij in een interview met De Telegraaf. In de oefenwedstrijd tegen Canada (4-0) stuurde Depay Brobbey diep, maar die miste. "Dan stuurt hij me even later via WhatsApp een foto, waarna hij uitlegt wat ik in die situatie beter had kunnen doen. En hij wees me erop dat ik die bal alsnog had kunnen inschieten als ik sneller was opgestaan."

Fan van Depay

Brobbey kijkt ook naar de kledingstijl van zijn collega-international. "Die van hem is wél heel goed", vertelt Brobbey, die zelf het liefst in zijn trainingspak op Crocs loopt. Ook het haar van Depay kan Brobbey bekoren, net als dat van Georginio Wijnaldum. "Hun kapsels zijn echt kunstwerken. En Memphis heeft daar ook nog eens nummer 10 in staan. Als mijn haar langer was geweest, had ik ze misschien wel nagedaan. Maar dat kan niet."

Memphis Depay is ook degene achter de muziekknoppen voor trainingen, terwijl aanvoerder Virgil van Dijk de dj is bij wedstrijddagen. Brobbey heeft liever niet dat één iemand de muziek regelt. "Ik vind Burna Boy heel goed en als het Nederlandstalig is, geniet ik van Frenna. Joey vindt andere Nederlandse muziek mooi, maar die palingsound is niet mijn ding", is hij eerlijk.

Blessure

Brobbey zelf is niet helemaal fit in aanloop naar het openingsduel met Polen op zondag. Eerder deze week liep hij een lichte hamstringblessure op. "Die zit wel in mijn hoofd, ja", vertelde Brobbey donderdag. "Het voelt wel iets beter dan woensdag, maar het is wat stijfjes." Joshua Zirkzee kwam voegde zich ook nog bij Oranje, overigens niet als vervanger van Brobbey. De spits van Bologna werd opgeroepen nadat Teun Koopmeiners wegviel, maar geeft bondscoach Ronald Koeman wel een extra optie voorin.

Mis niets van het EK

