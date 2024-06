Talent van het jaar Joshua Zirkzee komt als extra optie naar Oranje: dit voegt hij toe

Ronald Koeman heeft Joshua Zirkzee bij de selectie gehaald. Brian Brobbey, die met pijn van de training ging, blijft ook bij Oranje. De 26e man kan zomaar cruciaal zijn voor Koeman, die al veel pech heeft met de blessures in zijn selectie. Zirkzee past goed in een invallersrol. De man die van niets, iets kan maken.

Joshua Zirkzee is een man die niet veel nodig heeft om een goal te maken. Bij Bologna, dat dit seizoen geschiedenis schreef en de Champions League behaalde, had hij ook vaak maar weinig tijd nodig. Hij scoorde dit seizoen elf keer en gaf vijf assists bij Bologna. Bij de Rossoblù was hij meermaals belangrijk als invaller.

De man die dit seizoen zijn marktwaarde verviervoudigde is al even op vakantie maar moet toch klaar zijn voor Oranje. Nood breekt wet, ook voor Koeman. De bondscoach zei eerder dat spelers buiten de 25-koppige selectie al te lang niet gevoetbald hadden. Na de zorgen om de hamstring van Brian Brobbey koos hij toch snel voor een 26e speler. Logisch gezien de fragiliteit van de selectie.

Joshua Zirkzee in Italië

De spits die al veel clubs in de voetballerij meemaakte, vond dit seizoen zijn doorbraak in Italië bij een club waar alles liep. Bologna werd vierde en Zirkzee werd talent van het jaar in de Serie A. Hij wordt nu van zijn vakantie geplukt, maar die vakantie zal 100% al in het teken van voetbal hebben gestaan. Topclubs uit alle grote competities zitten achter hem aan, de meest concrete club: AC Milan. Die gesprekken zullen nu even on hold moeten. Zirkzee heeft een toernooi te spelen.

'Joshua Zirkzee persoonlijk akkoord met binnenlandse stap naar topclub' Joshua Zirkzee is persoonlijk akkoord over een transfer naar AC Milan. Dat meldt het Italiaanse medium CalcioMercato. In de komende weken wordt nu gekeken of Bologna er ook uit komt met de Milanezen.

Aanvallers Nederland

Eerder gaf Koeman aan niet te willen spelen met de twee zelfde type spitsen in Oranje. Maar als Brobbey inderdaad te geblesseerd lijkt, komen er ineens erg veel kansen voor Zirkzee. Depay zal naar verwachting de eerste spits worden, maar kan ook prima naar de linkerkant verhuizen. Wat dan ten koste zou gaan van Cody Gakpo, die er niet goed uitzag in de laatste wedstrijd tegen IJsland.

Zirkzee kan vooral in de kleine ruimtes veel brengen, een plek waar Oranje de laatste oefenwedstrijden veel de bal had. In een korte combinatie kan hij zeer gevaarlijk zijn met explosieve dribbels, een killer voor de goal. Met Zirkzee in de spits kan Depay ook prima een rol achter, of rondom de spits krijgen. Zirkzee is balvast maar heeft ook een actie in huis. Met Depay kan hij dat spel mooi afwisselen.

'Brian Brobbey en Nederlands elftal weten ernst van hamstringblessure na MRI-scan' De angst sloeg even om het hart bij Brian Brobbey, de rest van het Nederlands elftal én de fans toen de spits van Ajax geblesseerd de training van Oranje moest verlaten. Er is woensdag meteen een scan gemaakt en die gaf snel duidelijkheid.

Keuzes Koeman

Met de komst van Zirkzee is natuurlijk nog altijd niet gezegd dat Brobbey geblesseerd afhaakt, maar is er wel een extra optie over voor Koeman. Mocht Brobbey alsnog moeten vertrekken, heeft dat vergaande gevolgen voor de gehele selectie. Het middenveld is bijvoorbeeld al dun bezet met vijf man voor drie posities.

Ronald Koeman zit één ding dwars in de voorbereiding: 'Gelukkig worden we van andere dingen vrolijker' Ronald Koeman is tevreden met de faciliteiten van de Nederlandse selectie in Duitsland. De ploeg verblijft in een luxe hotel in Wolfsburg. Toch is niet alles naar wens van de bondscoach. "Gelukkig worden we van andere dingen vrolijker."

Koeman gaf dinsdag aan dat hij ook makkelijk een aanvaller terug zou kunnen schuiven. Dat zou al een stuk lastiger worden als Brobbey ook uitvalt. De bondscoach geeft zichzelf wat lucht met de komst van Zirkzee. Daarmee is ook direct alle kritiek uit de lucht dat hij niet alle mogelijke plekken in de selectie opvult.