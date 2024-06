Hoe nu verder met Cor Potcast? Bart Vriends op weg naar buitenlands avontuur

Bart Vriends slaat de kasteelpoort na acht jaar achter zich dicht: de 33-jarige verdediger vertrekt bij Sparta Rotterdam. Dat maakte de club zaterdag bekend. Vriends gaat een buitenlands avontuur aan, al is nog niet bekend waar. Wat dit betekent voor de Cor Potcast is ook nog niet bekend.

"Ik was met de club in gesprek om langer te blijven en stond daar ook voor open, maar ik heb altijd de wens gehad om een avontuur buiten de grenzen aan te gaan. Daar kwam nu een mooie mogelijkheid, die ik moest grijpen", licht Vriends toe via de clubwebsite van Sparta.

"Bart is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een boegbeeld voor de club", reageert technisch directeur Gerard Nijkamp. "Als ervaren speler is hij, zowel binnen als buiten de lijnen, van grote waarde geweest voor Sparta en heeft hij zijn stempel op de prestaties gedrukt. We hadden hem heel graag langer gehouden, maar begrijpen dat hij deze stap graag wil maken."

Vriends kwam in 2016 over van Go Ahead Eagles en maakte in Rotterdam een promotie naar de Eredivisie en drie play-offs om Europees voetbal mee. De verdediger kwam tot 215 wedstrijden in het shirt van Sparta.

De verdediger is ook onderdeel van het succesvolle trio Vriends/Verhaar/De Fockert. Bart Vriends maakt al enkele jaren samen met oud-voetballers Thomas Verhaar en Maarten de Fockert de welbekende Cor Potcast. Hoe het nu verder gaat, is een raadsel.