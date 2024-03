Hugo Borst ergert zich aan Ronald Koeman: 'Hij noemt hem een jongetje van 20, 21 jaar'

Xavi Simons is dit seizoen de uitblinker bij RB Leipzig, waar hij vooral in de Champions League veel indruk maakte tegen Real Madrid. Toch wil het in Oranje niet lukken voor de oud-speler van PSV. Columnist Hugo Borst ziet hoe Ronald Koeman in de fout gaat door duidelijk kenbaar maken hoe hij over Simons denkt.

In zijn column in het AD reageert Borst op het optreden van Simons van afgelopen vrijdag. Simons kwam tegen Schotland voor de elfde keer in actie namens Nederland waar hij opnieuw geen gelukkig optreden maakte. Hij floreerde in balverlies door te veel mislukte dribbels.

Na afloop van de wedstrijd zag Borst dat Koeman onbedoeld een pijnlijk slippertje maakte door te zeggen dat Xavi 'een jongetje is van 20, 21 jaar'. "Jongetjes van een jaar of 20, 21 bestaan niet. Als je een door jou geselecteerde volwassen voetballer na een slecht optreden wegzet als 'een jongetje van 20, 21', vergroot je het probleem. En Xavi heeft het al zo moeilijk", maakt Borst duidelijk in zijn column.

Xavi Simons in actie voor RB Leipzig in de Bundesliga © Pro Shots

Simons , die vorig seizoen bijna topscoorder in de Eredivisie werd, heeft nog altijd niet weten te scoren voor het Nederlands elftal, terwijl hij daar overduidelijk naar opzoek is. "Dat vindt-ie onuitstaanbaar, Koemans jongetje. Kijk! Bepaald geen pokerface, die Xavi", aldus Borst. "Elke wedstrijd van het Nederlands elftal zie je de oud-PSV'er gefrustreerder raken. Individuele acties stranden, maar opgeven doet-ie niet. Steeds zoekt hij zijn man op en neemt risico. Is dat nou dapper of, is het zelfzuchtig? Het is - met het oog op wat Koeman eist - vooral onverstandig", is Borst van mening.

Vergelijking met Clarence Seedorf

Het optreden van Simons in Oranje doet Borst denken aan Clarence Seedorf. "Een fan-tas-ti-sche clubspeler. maar in het Nederlands elftal was het vaak een geforceerde bedoening. Fans, journalisten, trainers, soms collega-voetballers; ze ergerden zich aan hem", gaat Borst verder. Beide spelers willen zo graag presteren dat hun prestaties daar aan onderdoor gaan.

Vanwege de prachtige carrière met clubs als Ajax, Real Madrid, AC Milan is medelijden met Seedorf overbodig. De middenvelder veroverde maar liefst vier keer de Champions League, maar zijn kwaliteiten kwamen in Oranje niet tot uiting. Simons heeft met zijn 20-jarige leeftijd nog een lange interlandperiode voor de boeg. Toch is het niet te hopen dat het Oranje-tricot voor hem te zwaar gaat wegen. Dinsdagavond kan Simons zich wellicht revancheren tijdens de oefeninterland tegen Duitsland.