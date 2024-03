Ronald Koeman kritisch op slordig elftal: 'Veel te veel balverlies'

Ondanks de 4-0 overwinning op Schotland was Ronald Koeman niet tevreden over het spel van Oranje. Volgens de bondscoach werden er te veel fouten gemaakt in de opbouw en balbezit. "Daar moet je wel wat van leren."

Volgens Koeman was Nederland niet goed aan de bal en was er in de eerste fase te veel onrust in het team. "Als we rust hadden konden we wel gevaarlijk worden, maar dat gebeurde te weinig", zei hij na afloop van het oefenduel.

Er werden ook te veel fouten gemaakt, bijvoorbeeld door keeper Mark Flekken en op het middenveld door Mats Wieffer. "Als je dit soort fouten maakt in je opbouw en je balbezit, dan is een systeem of een wedstrijd ook niet aan de orde."

Nederland - Schotland: evenveel schoten, maar vizier scherper bij Oranje Het Nederlands elftal heeft vrijdag de oefenwedstrijd tegen Schotland gewonnen met 4-0. Beide landen doen in juni mee aan het EK voetbal 2024 in Duitsland.

Xavi Simons was volgens Koeman "één van de spelers die veel te veel balverlies leed". "Hij neemt te veel risico vanuit zijn acties en moet vaster aan de bal zijn." Voor Memphis Depay geldt dat laatste ook. "Maar hij is wel creatief en en gevaarlijk", aldus de bondscoach. "Je hebt met hem een meerwaarde voorin."

Over Georginio Wijnaldum en Tijjani Reijnders was hij wel tevreden. "Gini vond ik voldoende. Bij momenten zie je toch weer dat hij een neusje heeft voor diepte. Hij was af en toe ook slordig, maar hij is absoluut niet tegen gevallen."

Slordig Oranje lacht toch na geslaagde rentree Georginio Wijnaldum in oefenduel met Schotland Het was een groot issue deze week: de rentree van Georginio Wijnaldum bij het Nederlands elftal. Hij begon in de basis in het oefenduel met Schotland, dat Oranje met 4-0 won. Het ging wat moeizaam bij Oranje, maar de stabiele factor in de ploeg was toch Wijnaldum. Hij bekroonde zijn rentree met een doelpunt; de 2-0.

Reijnders is niet meer weg te denken uit het elftal en zou op het EK misschien wel naast Frenkie de Jong kunnen gaan spelen. "Zowel Frenkie als hij zijn spelers die kunnen versnellen aan de bal. Die lopen zo makkelijk, lichte voetjes noemen wij dat. Dat is een meerwaarde voor je elftal."

Plan tegen Duitsland

Op dinsdag speelt Nederland opnieuw een oefeninterland. Koeman wil nog rustig nadenken over zijn plan voor de wedstrijd tegen Duitsland. "Ik heb een elftal in mijn hoofd, daar ga ik rustig over nadenken. Je wil daar gewoon een heel sterk elftal neerzetten om daar beter te spelen dan vandaag." Hij hoopt op een betere eerste helft in die wedstrijd dan vandaag. "Het was eigenlijk ongelofelijk dat Schotland niet gescoord heeft. Normaal gesproken zijn Duitsers daar wel heel sterk in."