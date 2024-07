'Ik wilde zó graag naar een wedstrijd van Ronaldo': Nederlandse jongens sluipen verkleed EK-stadion in

Dankzij een geniale truc is het twee Nederlandse jongens gelukt om zonder kaartje een EK-wedstrijd te bezoeken. Verkleed als vuilnisman besloten Luca Tor (24) en zijn vriend Koen het te proberen in Duitsland.

"Ik zei nog tegen hem ‘weet je het zeker?'. Hij twijfelde geen seconde.", zegt Luca in gesprek met het AD. Hij had namelijk een riskant plan bedacht door verkleed als vuilnisman het stadion in Gelsenkirchen binnen te dringen om zo Portugal - Georgië te kunnen zien. Zonder kaartje.

'Hij houdt niet van dit soort grapjes'

Luca werkt als accountmanager in een afvalverwerkingsbedrijf. Tijdens een bieravond stelde hij zijn plan voor aan vrienden en Koen hapte meteen. Een dag later zaten ze al in de auto, op weg naar hun stunt. Luca's baas was niet zo blij dat ze pakken van zijn bedrijf gebruiken voor hun stunt. "Hij houdt niet zo van dit soort grapjes. Er staat natuurlijk ook een naam van het bedrijf op de pakken. Aan de ene kant goede reclame, maar niet iedereen is even enthousiast over dit soort acties natuurlijk."

Rij 3

"We hebben het op allerlei plekken geprobeerd. Overal eisten ze een kaartje. Voor elke ingang waren er wel vijf controles. Uiteindelijk zijn we via de bossen, daarna achter wat stewards aangelopen in het stadion gekomen. Voor alle vakken waren toen nogmaals kaartcontroles. Toen een paar stewards niet goed aan het opletten waren, zijn we het vak ingesneakt waar de familie en vrienden van de spelers zaten. Op rij 3!’"

'Flink de sjaak'

Het lukte de twee vrienden dus om de laatste groepswedstrijd van Portugal en Ronaldo te bezoeken. Zonder zelfs gefouilleerd te worden, zo geven ze toe. "Het was puur juiste timing en overtuigingskracht." En of hij het anderen nou aanraadt? "Nee. We hebben ook geen seconde stil gestaan bij de consequenties. Als we gepakt werden waren we flink de sjaak."

