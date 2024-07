Moeder van Cristiano Ronaldo huilt mee met emotionele zoon na gemiste penalty voor Portugal

Het was een emotionele avond voor Cristiano Ronaldo in Düsseldorf. Maandagavond miste hij een penalty in de verlenging van de achtste finale op het EK tegen Slovenië, maar zag hij zijn land Portugal wél de kwartfinale bereiken na een strafschoppenserie. Maar na afloop stonden de emoties bij de 39-jarige superster centraal.

Zijn tranen na zijn gemiste penalty in de verlenging spraken boekdelen. Hij probeerde ze nog te bedwingen, maar na een paar seconden brak hij. Medespelers snelden naar hem toe om hem te troosten. Het zorgde ook op de tribunes voor de nodige emoties en bij één persoon in het bijzonder.

Huilende moeder

Sommige camera's zochten op de tribunes naar familieleden van Ronaldo. En wie vonden ze daar? De moeder van Ronaldo leefde intens met haar zoon mee en huilde zelfs op de tribunes. Het aandoenlijke beeld werd vastgelegd. De 69-jarige Maria Dolores dos Santos Aveiro kwam maar kort in beeld, maar haar tranen waren duidelijk te zien.

Beeld van de moeder van Ronaldo, die met haar zoon mee moest huilen na zijn gemiste penalty tijdens Portugal - Slovenië. ©X

Reactie

Ronaldo kon na afloop van de wedstrijd de media ook al niet met droge ogen te woord staan. Hij kwam tot een korte reactie, waarna hij snel de kleedkamers opzocht en beloofde 'later meer' te praten. Uit die latere reactie bleek dat hij het lastig had met zijn misser in de vijftiende minuut van de verlenging.

In twee jaar geen penalty gemist

Ronaldo zei dat hij in een heel jaar geen penalty had gemist en Portugese media zochten uit dat het inderdaad niet zo gek niet was dat hij de penalty mocht nemen. Ronaldo had voor het laatst een penalty in een wedstrijd gemist in 2022. Tijdens het FA Cup-duel met Manchester United tegen Middlesbrough schoot hij de bal naast. Sindsdien had hij twintig penalty's op rij 'gewoon' gescoord.

Strafschoppenserie

Gelukkig voor Ronaldo en Portugal kostte de misser het land niet de kop op het EK. Portugal ging na strafschoppen door naar de kwartfinale tegen Frankrijk. In die serie schoot Ronaldo z'n penalty wél raak.

EK voetbal

