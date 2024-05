Jan Vertonghen loopt leeg over Belgische competitie: 'Én er is geen winterstop!'

Veel Europese voetbalcompetities, waaronder die in Nederland, hebben de laatste speeldag achter de rug. Maar in België moeten ze komend weekeinde nog aan de bak. In totaal spelen onze zuiderburen inclusief play-offs veertig wedstrijden. Van de zotte, vindt oud-Ajacied Jan Vertonghen.

De ervaren Belgische verdediger doet met Anderlecht nog mee om het kampioenschap in de Pro League. Paars-wit staat derde en moet tijdens de laatste speelronde hopen op een mirakel. Dan dient nummer drie Anderlecht zelf te winnen op bezoek bij regerend kampioen Antwerp, koploper Club Brugge moet op eigen veld verliezen van stadgenoot Cercle en Union St. Gilles mag niet winnen van Genk.

Zeiken

Zondag komt er een einde aan een seizoen van tien maanden. De competitie startte op 28 juli en eindigt op 26 mei. Ook was er geen winterstop. Daar vindt Vertonghen wel wat van. "Dus de Belgische competitie begint het eerst aan het seizoen, eindigt het laatst én er is geen winterstop!", bromde hij op sociale media.

Dus de Belgische competitie begint het eerst aan het seizoen, eindigt het laatst én er is geen winterstop! 🥴🥴🥴 — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) May 23, 2024

EK 2024

Met het EK voor de deur is het voor de spelers uit de Belgische competitie nauwelijks mogelijk om tot rust te komen. Vertonghen zat de laatste keer nog bij de selectie van de Rode Duivels, dus het lijkt erop dat hij er komende zomer in Duitsland ook bij is. De verdediger heeft inmiddels 154 interlands achter zijn naam staan en zou op het EK in een poule met Slowakije, Roemenië en Oekraïne terecht komen.