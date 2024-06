Joey Veerman heeft duidelijke voorkeur voor collega op het middenveld bij Oranje: 'Het is echt een maat, een wereldvent'

Na een geweldig seizoen bij PSV, staat er een geweldig toernooi voor Joey Veerman voor de deur. Het EK start zondag voor Oranje en Veerman maakt kans op een basisplaats. Zelf blijft de Volendammer er nuchter onder. "Ik hoop dat ik genoeg laten zien heb." Stiekem hoopt hij op één iemand naast zich, als hij start. "We weten precies van elkaar hoe en wat."

Joey Veerman zet in Duitsland alles op alles om straks in de basis te staan bij het Nederlands elftal. Hij heeft zijn gesprekje met Ronald Koeman al gehad. "Hij legt de speelstijl uit, hij heeft uitgelegd hoe hij dat met mij voor zich ziet met het toernooi. Ik ben wel tevreden over het gesprek", vertelt Veerman daarover. Hij geniet bij Oranje en speelde laatst zelfs samen met zijn ploeggenoot Jerdy Schouten.

Jerdy en Joey

Dat is een combinatie die Veerman wel ziet zitten. "We weten precies van hoe en wat bij elkaar. Het is echt m’n maat, een wereldvent is dat", zegt hij over de man die altijd naast hem staat. Ook is hij onder de indruk van zijn kwaliteiten. "Jerdy kan wel aardig de juiste keuze maken. Schouten verliest niet zo snel de bal. Zijn hoofd ook niet. Buiten het veld komt hij heel rustig over, maar hij is niet zo rustig als dat iedereen denkt." In de goede manier van het woord, dat wel. "Hij houdt van een grapje."

Voetbal op tv

Veerman geeft aan dat hij weinig weet over de tegenstanders, hij kijkt niet zo vaak naar wedstrijden van die spelers. "Ik kijk geen buitenlands voetbal, ik kijk alleen naar de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie", bekend de Volendammer. "Maar ik ga echt niet zitten voor een wedstrijd in het buitenland. Ik kijk dan veel liever naar de Keuken Kampioen Divisie, veel goals. Dat schakelprogramma, dat meen ik echt, vind ik enorm leuk om naar te kijken."

Wat ook meespeelt is dat veel vrienden van hem in Nederland spelen, dus kijkt hij daar graag naar. "Die spelen bij ADO of bij Willem II, dan vind ik het leuk om te gaan kijken. Maar ik kijk ook wel naar Newcastle. Daar speelt mijn maat Sven Botman. Ik volg eigenlijk gewoon mijn vrienden."

Paling Pirlo

Steeds vaker krijgt Veerman de naam Paling Pirlo, een verwijzing naar de Italiaanse oud-middenvelder Andrea Pirlo, al weet Veerman nog niet zo goed of hij het een leuke naam vindt. Het toeval wil wel dat hij Pirlo laatst tegen is gekomen op vakantie. Ook daar blijft Veerman bescheiden en liet hij Pirlo voorbij gaan. "Dat vind ik wel echt een baas. Ik maak geen foto’s met grote voetballers, dat vind ik niet leuk. Vroeger ook al niet, trouwens", bekent hij. "Iets zei me ook dat Pirlo daar niet echt op zat te wachten."

Mocht het een succes worden op het EK, met een mooie bijdrage van Veerman, kan het zomaar zijn dat ook híj nog meer op de foto moet. Misschien wil Pirlo dan wel juist met Veerman op de foto. Allemaal geen probleem voor de middenvelder. "Ik vind het prima om met mensen op de foto te gaan, maar als ik op vakantie ben hoeft dat niet zo."

