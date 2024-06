Poolse krant gaat compleet de mist in met blessure bij Nederland: 'Opnieuw een drama'

Het Nederlands elftal is dé favoriet tijdens het eerste groepsduel op het EK voetbal tegen Polen. De Poolse media kijken uiteraard uitgebreid vooruit, maar niet alles wat geschreven wordt klopt. Het sportdagblad Przeglad Sportowy gaat met een opvallend nieuwtje behoorlijk de mist in.

De krant publiceerde zaterdagavond een artikel waarin het aandacht besteedde aan de fysieke problemen bij Oranje, waar Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners vanwege blessures het EK moeten missen. Ook Brian Brobbey sloeg deze week wat trainingen over vanwege hamstringklachten. Volgens het dagblad is er nog één belangrijke speler geblesseerd: Denzel Dumfries.

Geen sprake van

'Meer problemen voor het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Polen', zo begint het artikel in Przeglad Sportowy. 'Door een blessure komt de normaal gesproken startende verdediger Denzel Dumfries zondag niet in actie in Hamburg.' Daar lijkt helemaal geen sprake van, want de afgelopen dagen trainde de verdediger gewoon mee en Dumfries staat gewoon in de vermoedelijke opstellingen. In Polen weten ze het toch zeker. 'Opnieuw een drama voor het Nederlandse team.'

Het Poolse sportmedium dat denkt dat Denzel Dumfries niet kan spelen bij het Nederlands elftal © screenshot Przeglad Sportowy

De krant haalt zelfs bondscoach Ronald Koeman aan, die zou beweren dat Dumfries niet kan spelen tegen Polen. 'De blessure van Denzel Dumfries is niet ernstig, maar het lijkt erop dat hij niet tegen Polen zal spelen. Ik hoop dat hij de volgende wedstrijden wel fit is', aldus Koeman volgens Przeglad Sportowy. Koeman had het niet over Dumfries, maar over Brobbey. Het lijkt er op dat ze in Polen beide spelers door elkaar hebben gehaald.

TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Polen - Nederland Nederland begint zondag aan het EK 2024 met de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Aan de selectie van bondscoach Ronald Koeman de taak om te laten zien dat het klaar is om te strijden voor de titel. Lees hier op welke zender je naar Polen - Nederland kijkt.

Opnieuw gedoe over een blessure

Eerder deze week was er ook al het nodige gedoe over een blessure. De Poolse spits Robert Lewandowski kan volgens de Polen niet spelen. Daar twijfelde bondscoach Ronald Koeman eerder deze week openlijk over tijdens een persconferentie. Dat zorgde dan weer voor irritatie bij zijn Poolse collega, die vond dat Koeman dan maar met FC Barcelona moest bellen als hij het niet geloofde. Uiteindelijk lijkt Lewandowski daadwerkelijk geblesseerd en zal hij niet starten tegen Oranje. De wedstrijd in Hamburg begint om 15.00 uur.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.