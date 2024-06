De absolute top zal zich niet meer melden voor Memphis Depay, maar in Oranje is hij onomstreden

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als nieuwe columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de eerste wedstrijd tegen Polen gaat de Europees kampioen van 1988 in op Memphis Depay. "Hij moet goed nadenken wat hij wil."

Memphis Depay is wat mij betreft zonder twijfel de eerste spits van het Nederlands elftal. In de oefenwedstrijd tegen Canada viel hij eerst alleen maar op met zijn haarband, maar in de tweede helft ook met zijn voeten. En tegen IJsland was hij goed. Ik blijf bij hem wel altijd een beetje angstig voor een nieuwe blessure. Hij heeft pittige blessures gehad en ik hoop echt dat hij fit blijft.

PSV

Memphis zit zonder club nadat hij moest vertrekken bij Atletico Madrid en zal zich op het EK willen laten zien. Er gaat echt wel een ploeg voor hem komen. En hij kan ook naar PSV komen. Dat hij dat niet wil, snap ik wel. Hij wil op het hoogste niveau blijven en dat is Nederland niet. Maar PSV speelt wel Champions League. Dat is ook aantrekkelijk.

Transfervrije Memphis Depay duidelijk over terugkeer naar PSV: 'Zie dat niet voor me' Memphis Depay heeft zich duidelijk uitgesproken over een eventuele terugkeer naar PSV. De aanvaller is transfervrij, nadat hij en Atlético Madrid besloten uit elkaar te gaan.

Ik weet niet waar Depay met zijn hoofd zit, aan welke clubs hij denkt. De absolute top zal niet meer voor hem komen. Bij Manchester United, FC Barcelona en Atletico is het niet gelukt. Je kunt wel naar de top willen, maar hij is daar geweest en heeft het niet laten zien. Daarom moet hij goed nadenken wat hij wil en welk niveau hij gaat halen.

Misschien wil hij nog wel wat extra euro’s of dollars verdienen, die keuze zal hij best hebben. Ik denk dat Italië wel wat voor hem zou zijn. De Serie A is een mooie competitie. De vraag is wie hem op gaat pakken, want je kijkt als scout natuurlijk ook naar de blessuregevoeligheid en de leeftijd. Hij is 30 en blessuregevoelig. Als club ga je geen vijftien miljoen euro uitgeven aan een speler die maar één been heeft.

Memphis Depay veroorzaakt enorme run op zweetbanden: 'Vandaag staan er een paar pallets op de stoep' De veelbesproken nieuwe look van Nederlands elftal-speler Memphis Depay zorgt voor een sterk toenemende vraag naar zweetbanden. Bij veel winkels worden de banden normaal gesproken amper verkocht, maar gaan ze nu als warme broodjes over de toonbank. "Wat we normaal verkopen in een maand, is gisteren in een dag besteld."

Middenveld Oranje

In mijn opstelling staan Joey Veerman, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders op het middenveld. Schouten lijdt zelden balverlies. En die ballen die hij tussendoor op Depay geeft, dat moeten we hebben. Dat wil Depay ook hebben.

Opvallend advies voor Ronald Koeman richting eerste EK-duel met Polen: 'Zijn snelheid heb je nodig' Oranje speelt zondagmiddag de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Om 15.00 uur wordt er afgetrapt in het Volksparkstadion in Hamburg. We vroegen Berry van Aerle om zijn favoriete XI samen te stellen en hij kiest voor twee opvallende namen in zijn basisopstelling.

Veerman kan met zijn steekballen Denzel Dumfries op de rechterkant in stelling brengen. Die moet met zijn voorzetten voor gevaar zorgen. Maar dan moeten ze wel beter zijn dan tegen IJsland. Toen kwamen ze steeds tegen de eerste tegenstander aan.

Topscorers

Ik verwacht dat de Depay zich dit toernooi gaat melden in de strijd om de topscorerstitel. Ik zie Nederland ver komen en als hij fit blijft, speelt hij dus ook veel wedstrijden. Hij krijgt concurrentie van Kylian Mbappé en Harry Kane.

Berry van Aerle komt met verrassende voorspelling voor Nederland: 'Dan wacht een kraker van jewelste' Het EK voetbal in Duitsland staat op het punt van beginnen. Bij Sportnieuws.nl voorspelt onze columnist en voormalig Europees kampioen Berry van Aerle het toernooiverloop. Hij is hoopvol en gaat voor een finaleplek van Oranje.

