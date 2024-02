Kenneth Taylor neemt zijn verantwoordelijkheid in Ajax-crisis: 'Het moet nog veel beter'

Kenneth Taylor worstelde enorm met de crisis bij Ajax. De relatief jonge middenvelder is behoorlijk kritisch op zichzelf, maar wil zichzelf uit de sleur trekken van de afgelopen maanden. De ervaring van Jordan Henderson biedt hem daarbij uitkomst.

In een uitgebreid interview met het AD doet Taylor een boekje open over het moeizame seizoen waarin zijn club zich begeeft. Daarbij is hij niet bang om zichzelf kritisch in de spiegel aan te kijken. "Vorig seizoen viel het op het laatste moment beter, waardoor ik meer goals maakte. Nu was ik een paar keer dichtbij, maar lukt het steeds net niet", geeft hij toe.

Als het met Ajax goed gaat, dan gaat het mij ook goed.

De middenvelder wil vooral niet op de zaken vooruit lopen. "Het belang van de club is voor mij het belangrijkst. Als we maar blijven winnen. Als het met Ajax goed gaat, en dat gaat het gelukkig weer, gaat het met mij ook goed.’"

Zware periode

Inmiddels heeft de Amsterdamse ploeg een behoorlijke klim gemaakt in de Eredivisie. Onder leiding van interim-coach John van ’t Schip is Ajax dertien plaatsten omhoog gesprongen en dingt het weer weer mee om plek drie. Maar tijdens het hoogtepunt van de crisis heeft Taylor het zwaar te verduren gehad. "Er is zoveel over mij gezegd en geschreven dat ik inmiddels geleerd heb me niet te veel van de media en het publiek aan te trekken. Iedereen mag zijn mening hebben, natuurlijk, maar ik ken mijn eigen vorm zelf het best."

Volgens Kenneth Taylor is de kritiek echt niet meer nodig. "Ik heb het gevoel dat ik er weer beter in kom. In de periode dat het zo slecht ging, ben ik juist gaan kijken naar wat ik zelf moest verbeteren om mijzelf en het team weer beter te laten draaien. Maar het kan en moet nog veel beter."

Dankbaar voor Jordan Henserson

Vooral in de verdediging zag Taylor ruimte voor verbetering. De komst van Jordan Henderson biedt daarbij uitkomst. "Hij pakt ons op een goede manier aan, hij coacht en herhaalt continu." Volgens Kenneth was dit in de praktijk goed te zien tegen PSV. "Jordan blijft maar gaan, zowel bij balbezit als in defensief opzicht. Ook daardoor waren de onderlinge afstanden bij ons meteen al kleiner."

Taylor leert volop van de Engelse ervaringsdeskundige. Zijn komst werpt ook zijn vruchten af binnen het team. "Ik weet niet hoe het uitpakt met hem erbij, maar het voelt voor mij heel fijn zo’n speler erbij te hebben op het veld en in de kleedkamer. Dat proef ik ook bij andere jongens."