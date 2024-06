'Ik heb mijn huiswerk meegenomen': bijzonder EK voor piepjonge Lamine Yamal (16)

Lamine Yamal gaat als zestienjarige jongen met Spanje mee naar het EK voetbal. De aanvaller van FC Barcelona wordt zelfs de jongste speler ooit op een EK, als hij minuten maakt. Niet voor niks heeft Yamal dan ook zijn huiswerk meegenomen.

"Ik heb mijn huiswerk meegenomen, omdat ik in het vierde jaar van mijn middelbare school zit", zegt Yamal in gesprek met het Spaanse AS. "Ik volg online lessen en dat gaat goed. Ik hoop dat de leraar het mij een beetje gunt."

Record voor jongste speler

Yamal wordt een dag voor de finale van het EK 2024 pas zeventien jaar. Het huidige record voor de jongste speler met minuten op een EK is in handen van Kacper Kozlowski. De Pool was 17 jaar en 246 dagen oud toen hij minuten maakte op het EK 2021. De afgelopen twee seizoenen speelde hij op huurbasis bij Vitesse.

Interlandcarrière

De teller van Yamal bij Spanje staat nu op zeven interlands, twee goals en vier assists. Twee van die assists gaf hij in de oefenwedstrijd tegen Brazilië (3-3). De verwachting is dan ook dat de jonge vleugelaanvaller veel minuten gaat maken op het EK. Spanje zit in de groep met Kroatië, Italië en Albanië.

Al veel wedstrijden voor Barcelona

Yamal speelde al liefst 51 wedstrijden op het hoogste niveau namens FC Barcelona. Daarin scoorde hij zeven keer en gaf hij tien assists. Ook speelde hij dit seizoen in alle tien de Champions League-wedstrijden van FC Barcelona mee.