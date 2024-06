Dit zijn de jongste en oudste speler op het EK voetbal 2024

Er kunnen dit EK voetbal wat records worden verbroken. Nederlander Bart Verbruggen kan de jongste keeper met minuten op een EK worden in zestig jaar tijd, maar ook de records van jongste én oudste speler met minuten op een EK kunnen eraan gaan.

Om maar met Verbruggen te beginnen. Keepers breken over het algemeen wat later door dan veldspelers. Dat de 21-jarige Verbruggen nu de eerste keuze is bij Oranje, is dus opvallend te noemen. Voetbal International weet dat hij de jongste keeper met minuten op een EK kan worden in zestig jaar tijd.

En dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren, want bondscoach Ronald Koeman heeft Verbruggen al aangewezen als zijn eerste keeper. Alleen een blessure lijkt dus nog roet in het eten te kunnen gooien. Laten we dat maar even afkloppen.

Jongste speler op een EK

Lamine Yamal lijkt de jongste speler ooit te gaan worden met minuten op een EK. De aanvaller van Spanje is nog altijd pas zestien jaar oud. Momenteel staat het record op naam van Kacper Kozlowski, zocht EKvoetbal.nl uit. De Poolse middenvelder, die de afgelopen twee seizoenen op huurbasis bij Vitesse speelde, debuteerde met 17 jaar en 246 dagen op een EK. Kozlowski is nu twintig jaar en zit niet bij de Poolse selectie.

De kans dat Yamal minuten gaat maken is vrij groot. Het supertalent van FC Barcelona speelde in een jaar tijd in zeven van de tien interlands van Spanje mee. De aanvaller gaf daarin vier assists en scoorde ook nog eens twee keer.

Feyenoorder Leo Sauer en PSG-middenvelder Warren Zaïre-Emery zijn net een stukje ouder.

Oudste speler op een EK

De eer van oudste speler ooit met minuten op een EK is Gabor Kiraly, de legendarische keeper uit Hongarije. Kiraly speelde altijd in zo'n grijze joggingbroek. Hij was 40 jaar en 86 dagen oud op het EK van 2016.

Nu kan dat record in handen komen van Pepe. De snoeiharde verdediger van Portugal is nog altijd op topniveau, en dat op 41-jarige leeftijd. Het lijkt een zekerheidje dat de speler van FC Porto minuten gaat maken op dit EK.

Cristiano Ronaldo, Luka Modric en Jesus Navas zijn allemaal net zo'n anderhalf jaar te jong.