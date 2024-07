LIVE Nederland - Engeland | 100.000 Oranje-fans in Dortmund maken er een feestje van

Voor het eerst sinds 2004 staat Nederland weer in de halve finale van een EK. Vanavond moet de ploeg van Ronald Koeman afrekenen met Engeland om de finale te bereiken. De wedstrijd begint in Dortmund om 21.00 uur, maar wij houden je hier al uren van tevoren op de hoogte van alle ontwikkelingen in aanloop naar het duel.

Nederland of Engeland speelt zondagavond in Berlijn de finale van het EK voetbal. Daarin is Spanje de tegenstander. Zij rekenden dinsdagavond af met Frankrijk (2-1). Vandaag zijn de ogen volledig op Dortmund gericht, waar ontzettend veel Nederlandse fans aanwezig zijn. De KNVB gokte onlangs op maar liefst 80.000 Oranje-supporters. De lokale autoriteiten denken dat er bijna 100.000 Nederlanders in Dortmund te vinden zijn.

Oranjemars XL: bijna 100.000 fans van Nederland in Dortmund Dortmund kleurt deze woensdag helemaal oranje. De Duitse stad is het decor van de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK voetbal en volgens de plaatselijke autoriteiten zijn er bijna 100.000 fans van Oranje in de stad.

De oranjemars is inmiddels begonnen in Dortmund. Sportnieuws.nl is erbij in de route naar het stadion.

Terug naar 2019

In 2019 speelden Nederland en Engeland voor het laatst tegen elkaar. Toen won Oranje na verlenging met (3-1) in de halve finale van de Nations League. Met de kennis van nu werd er toen wel een heel bijzondere international de man van de wedstrijd.

Hoe de veroordeelde Quincy Promes de held werd tijdens de vorige Nederland - Engeland Nederland en Engeland treffen elkaar woensdag in de halve finales van het EK. Het wordt de eerste wedstrijd tussen de twee landen in ruim vijf jaar tijd. Ook toen was het een halve finale en zaten bondscoaches Ronald Koeman en Gareth Southgate al op de bank. Niet op het EK, maar in de Nations League. Quincy Promes werd toen de held, maar is er woensdag niet bij.

Virgil van Dijk op de bank?

Berry van Aerle won in 1988 het EK met Nederland. In zijn column voor Sportnieuws.nl schrijft hij dat Virgil van Dijk wat hem betreft tegen Engeland op de bank kan beginnen. En dan zou Micky van de Ven hem moeten vervangen", vindt de voormalig verdediger. Ook heeft Van Aerle een duidelijke mening over het wel of niet opstellen van Memphis Depay.

Moet aanvoerder Virgil van Dijk bij Nederland vrezen voor zijn plek tegen Engeland? 'Wel over nagedacht' Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de halve finale tegen Engeland gaat de winnaar van het EK 1988 in op een mogelijke plek op de bank voor Virgil van Dijk. "Ik vind hem niet in vorm."

Vermoedelijke opstellingen

Hoewel invallers als Micky van de Ven en Wout Weghorst goud waard bleken tegen Turkije, houdt Ronald Koeman waarschijnlijk vast aan de elf namen die tegen de Turken begonnen. Dat betekent dus dat Memphis Depay ondanks zijn magere EK gewoon in de punt van de aanval begint, zo blijkt uit de vermoedelijke opstelling van Oranje.

Waar liggen de kansen voor Oranje?

Engeland speelt niet groots en won pas één keer na negentig minuten op dit EK. Tegen Slowakije (2-1 na verlenging) en Zwitserland (1-1, gewonnen na penalty's) ontsnapte Gareth Southgate en zijn mannen aan een blamage. Desondanks staat het land gewoon in de halve finale en blijkt het enorm lastig te verslaan. Toch zijn er mogelijkheden voor Oranje, Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld legt uit waar deze liggen.

Dit zijn de gevaren voor Nederlands elftal na vervelend voorval dag voor clash met Engeland Nederland - Engeland is een wedstrijd die alle kanten op kan gaan. Het machtsvertoon van Spanje tegen Frankrijk was overduidelijk, die verschillen liggen bij Oranje en Engeland een stuk dichter bij elkaar. Toch zijn er kansen voor het team van Ronald Koeman. Kunnen zij het hoofd koel houden? De plus- en minpunten voor Oranje op een rij.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.