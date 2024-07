Video | Xavi Simons knalt op fenomenale wijze raak tegen Engeland

Xavi Simons heeft Nederland op prachtige wijze op voorsprong geschoten tegen Engeland, in de halve finale van het EK voetbal. De aanvallende middenvelder schoot van afstand fantastisch in de bovenhoek.

Simons was feller dan Declan Rice in een duel en veroverde zo hoog op het veld de bal. Vervolgens kon hij vrij doorlopen en van afstand uithalen. Hij verschalkte Engeland-keeper Jordan Pickford al in de zevende minuut: 1-0.

Doelpunt Nederland🚨!



7' Xavi Simons



Nederland 1-0 Engeland





Met de goal is Simons de jongste Nederlander ooit met een doelpunt in de knock-outfase van een EK of WK, met 21 jaar en 80 dagen.

Gelijkmaker Engeland

Harry Kane bracht in de achttiende minuut de score al in evenwicht. De Engelse spits schoot raak vanaf de strafschopstip. Arbiter Felix Zwayer kende na ingrijpen van de VAR de penalty toe.

Doelpunt Engeland🚨!



18' Harry Kane



Nederland 1-1 Engeland





