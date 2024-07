Hoe de veroordeelde Quincy Promes de held werd tijdens de vorige Nederland - Engeland

Nederland en Engeland treffen elkaar woensdag in de halve finales van het EK. Het wordt de eerste wedstrijd tussen de twee landen in ruim vijf jaar tijd. Ook toen was het een halve finale en zaten bondscoaches Ronald Koeman en Gareth Southgate al op de bank. Niet op het EK, maar in de Nations League. Quincy Promes werd toen de held, maar is er woensdag niet bij.

Heel Nederland leeft toe naar de halve finale van woensdag tegen Engeland. Oranje kan voor het eerst sinds 1988 de EK-finale halen en we mogen hoop putten uit de vorige ontmoeting, want toen was Nederland met 3-1 te sterk voor Engeland. Promes eiste in de duel de hoofdrol op, maar voor hem is er in de tussentijd een hoop veranderd.

Vorige ontmoeting

Inmiddels is de Nations League een bekend landentoernooi, maar in 2019 werd pas de eerste editie gehouden. Koeman leidde Oranje naar de groepswinst in een poule met grootmachten Frankrijk en Duitsland. Dat leverde een plekje op bij de Final Four. Daar vocht Nederland met Engeland, Portugal en Zwitserland om de eerste Nations League.

Oranje nam het in de halve finale in het Portugese Guimarães op tegen de Engelsen. Matthijs de Ligt, die net met Ajax de halve finale van de Champions League had bereikt, pakte de hoofdrol. Hij veroorzaakte na een blunder een penalty waardoor Oranje op achterstand kwam, maar knikte een kwartier voor tijd de gelijkmaker binnen. Het werd dus verlengen en daarin werd Nederland uit de brand geholpen door een inmiddels verguisde voetballer.

Heldenrol Promes

Na vijf minuten in de verlenging gleed John Stones achterin weg en kreeg Memphis Depay de kans om voor de 2-1 te zorgen. Doelman Jordan Pickford bracht redding, maar in de rebound ging de bal er alsnog in. De ingevallen Promes gleed samen met verdediger Kyle Walker naar de bal en dat leverde toch de voorsprong op. Het doelpunt ging de boeken in als eigen goal van Walker, die toen overigens nog geen kinderen bij zijn minnares had verwekt.

Promes kwam vlak voor het einde van de verlenging alsnog op het scorebord toen hij op aangeven van Depay voor een leeg doel kon intikken. Oranje plaatste zich daardoor voor de finale van de Nations League en hoopt dat woensdag natuurlijk ook op het EK te doen. Die finale in 2019 werd overigens wel met 1-0 verloren van Portugal.

Veroordeelde voetballer ontbreekt

Vijf jaar later zit Koeman, na een uitstapje naar Barcelona, nog altijd op de bank en ook zijn er nog negen spelers over van de selectie van toen. Naast Depay zijn dat Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind, Georginio Wijnaldum, Steven Bergwijn, Stefan de Vrij en Nathan Aké. De held van toen is echter niet van de partij.

Promes verzamelde in de vijf jaar na de vorige ontmoeting namelijk liefst 7,5 jaar aan celstraffen. Hij werd tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor het neersteken van zijn neef en kreeg daar nog eens zes jaar bij voor betrokkenheid bij drugshandel. Het hoger beroep loopt nog, maar Nederland is er op dit moment wel druk mee bezig om hem uitgeleverd te krijgen.

Snelle terugkeer naar Nederland?

Promes leek lange tijd veilig te zijn doordat hij in Rusland voetbalde, maar kwam in de problemen toen hij in Dubai gearresteerd werd toen hij doorreed na een auto-ongeluk. Nederland heeft een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten en dus kan Promes zomaar in de cel belanden. Er is echter nog geen duidelijkheid over of dat ook gaat gebeuren. Zijn contract bij Spartak Moskou is inmiddels wel beëindigd.

Waar hij in 2019 dus nog de grote held van Oranje was, zal het de vraag zijn of hij de wedstrijd van woensdag überhaupt kan bekijken in Dubai. Mocht het hem lukken om ergens een tv te scoren dan kan hij hopelijk zien hoe zijn oude teamgenoten voorin als een warm mes door de Engelse boter weten te snijden.

