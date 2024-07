Video | Tafels en barkrukken vliegen door de lucht bij Nederlandse aanval op Engelse fans

Fans van het Nederlands elftal hebben Engelse fans aangevallen bij een pub in Dortmund. Een paar uur voor de halve finale op het EK voetbal gooiden een paar supporters in een oranje shirt met barkrukken, tafels en glazen bier.

Een groot deel van de oranje supporters gedroeg zich voorbeeldig tijdens de fanwalk. De Duitse politie meldde dat er liefst 100.000 mensen op af waren gekomen. Een record. Om 21:00 uur begint in Dortmund de halve finale tussen Nederland en Engeland, in het stadion van Borussia Dortmund (Signal Iduna Park).



De fans uit Nederland worden juist geprezen voor hun sfeer op het EK in Duitsland. Bij alle wedstrijden waren er enorme parades met mensen in het oranje. Steevast werd het nummer Links Rechts van Snollebollekes ingezet en met het complete publiek meegedaan. Ook dit keer was het weer raak.

Flinke ruzie

Maar toch kon een klein deel van de aanhang zich niet gedragen, zo blijkt uit beelden vanuit Dortmund. Daarop is uit meerdere standpunten te zien hoe Nederlandse supporters zich misdragen. Op het einde komt de Duitse politie er tussen.

Netherlands vs England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊 pic.twitter.com/3NiWWFmg2G — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024

Duitse politie grijpt in

De Duitse politie liet de confrontaties tussen de Nederlandse en Engelse fans niet aan zich voorbij gaan en grepen hard in. In de video is ook te zien dat in ieder geval één fan in de boeien wordt geslagen.

Op verschillende plekken in Dortmund zijn er confrontaties geweest tussen Nederlanders en Engelsen. De politie grijpt hard in. pic.twitter.com/uxo9TgKI2R — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) July 10, 2024

