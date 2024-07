Oranjemars XL: liefst 110.000 fans van Nederland in Dortmund

Dortmund kleurt deze woensdag helemaal oranje. De Duitse stad is het decor van de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK voetbal en volgens OnsOranje zijn er liefst 110.000 supporters van Nederland bij de fanwalk.

"Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt in Dortmund", meldt de Duitse politie. Normaal kleurt de voetbalstad geel en zwart, de kleuren van Borussia Dortmund. Het Signal Iduna Park, het stadion van de club, heeft de befaamde Gelbe Wand. Dat is een stijle tribune waar de sfeer wordt gemaakt. Een deel van die tribune is voor de oranjefans.

Oranjemars

Momenteel lopen de vele Nederlandse fans naar het Signal Iduna Park toe, in de inmiddels befaamde oranjemars. Natuurlijk klinkt het Links Rechts van Snollebollekes, terwijl ook de grote hoofden van Neerlands grootste voetballers in de oranjemars weer te zien zijn. De mars begon om 16:30 uur, de aftrap van de halve finale is straks om 21:00 uur.

Bekend terrein voor Malen en Maatsen

Voor Donyell Malen en Ian Maatsen zal het een wedstrijd op bekend terrein worden. Malen is speler van Borussia Dortmund en maakt een goede kans op minuten woensdagavond. De afgelopen twee wedstrijden koos bondscoach Ronald Koeman voor Steven Bergwijn als rechtsbuiten, maar Malen viel wel telkens in. Tegen Roemenië scoorde hij zelfs twee keer.

Maatsen speelde het afgelopen half jaar ook bij Borussia Dortmund. De Duitsers huurden hem van Chelsea en haalden met hem de finale van de Champions League, die verloren ging tegen Real Madrid. Maatsen en Malen zullen dus wat recht willen zetten tegen Engeland-ster Jude Bellingham, die voor Real Madrid speelt. Chelsea heeft Maatsen inmiddels verkocht aan Aston Villa.

Finale EK voetbal

De finale van het EK voetbal staat komende zondag op het programma in Berlijn. De wedstrijd begint om 21:00 uur. Spanje is de eerste finalist, nadat het dinsdagavond met 2-1 van Frankrijk won.

