Weerbericht: is het tijdens Nederland - Engeland ook Code Oranje?

Het is guur weer op het moment (dinsdagavond) in Nederland. Dat wekt de vraag: hoe is het weer woensdag, tijdens Nederland - Engeland op het EK? Hierbij het weerbericht voor het weer van woensdagavond in Nederland én in Dortmund.

Dortmund is namelijk de speellocatie van de halve finale van het EK voetbal. Als de wedstrijd wordt afgetrapt, voorspelt weeronline.nl een zonnetje én ongeveer twintig graden. De woensdag in Dortmund begint wel met wolken en in de middag zijn er zelfs wat onweersbuien. Eerder dit toernooi waren er vanwege hevige regenval en onweer al problemen in het stadion van Dortmund.

Bizarre beelden bij Duitsland - Denemarken: waterval aan regen klettert op toeschouwers, hagelstenen zo groot als knikkers De wedstrijd op het EK voetbal tussen Duitsland en Denemarken is aan het einde van de eerste helft gestaakt. Noodweer teisterde het stadion in Dortmund en dat leverde bizarre en spectaculaire beelden op.

Oranjemars

Om 16:45 uur start de Oranjemars vanaf Kleppingstrasse richting het stadion van Borussia Dortmund, het Signal Iduna Park. Het is te hopen voor de vele Nederlandse fans dat zij op droog asfalt van links, naar rechts kunnen gaan. En anders zal de lokale ponchoverkoper ongetwijfeld zijn oranje poncho's uitverkopen. Naar verwachting komen er zo'n 75.000 Nederlanders naar Dortmund.

Ook goed weer in Nederland

De wedstrijd begint om 21:00 uur. In Nederland is de code oranje van dinsdag dan helemaal verdwenen. Op woensdag zien we afwisselend wolken met gedeeltes van zon. Bij de aftrap is het zonnig en is het tussen de 16 en 19 graden in Nederland. Prima weer om buiten te kijken, dus.

'Wout Weghorst in de basis tegen Engeland gaat weerstand oproepen bij Virgil van Dijk en Nathan Aké' Aad de Mos geeft in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos zijn scherpe mening over de verrichtingen van Nederland op het EK voetbal. "Ik zou met Wout Weghorst beginnen", stelt de ex-toptrainer in aanloop naar de halve finale tegen Engeland.

Wisselingen in de basiself?

Naarmate de finale in zicht komt, lijkt er weer meer discussie te ontstaan over de opstelling. Zo vindt Aad de Mos dat Wout Weghorst een plek in de spits verdient. "Dat is ook een signaal naar de groep toe. Vanaf het begin erop klappen en de Engelsen geen enkel gevoel geven dat ze iets kunnen doen."

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk op de bank tegen Engeland? 'Daar heb ik wel over nagedacht' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de halve finale tegen Engeland gaat Van Aerle in op een mogelijke plek op de bank voor Virgil van Dijk. "Ik vind hem niet in vorm", zegt de winnaar van het EK 1988.

En Berry van Aerle, winnaar van het EK 1988, heeft erover nagedacht of aanvoerder Virgil van Dijk niet een keer op de bank zou moeten plaatsnemen. De verdediger van Liverpool had wat matige momentjes tegen Turkije in de kwartfinale. "En dan zou Micky van de Ven hem moeten vervangen, ook met het oog op de snelheid van Bukayo Saka. Maar dat gaat Ronald Koeman niet doen." Overigens vindt Van Aerle dat Koeman niet met Weghorst moet starten, omdat hij een finisher is.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.