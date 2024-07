Live Nederland - Turkije | Opstelling Oranje bekend en gelekt berichtje over Memphis Depay

Het Nederlands elftal strijdt om 21.00 uur met Turkije om een plek bij de laatste vier op het EK voetbal. Opnieuw zijn tienduizenden Oranje-fans afgereisd naar Berlijn. Volg alle gebeurtenissen richting, tijdens en na het duel via Sportnieuws.nl.

Volg Nederland - Turkije ook via ons liveblog, met vanaf 21.00 uur extra en uitgebreide statistieken over de wedstrijd. Bekijk hier ook de prachtige beelden van de Oranje-fans in Berlijn.

Steven Bergwijn in basis Oranje

Bondscoach Ronald Koeman kiest tegen Turkije voor dezelfde basiself als in de achtste finales tegen Roemenië (3-0 winst). Zo is Steven Bergwijn fit genoeg gebleken om direct vanaf het begin aan de aftrap te verschijnen.

Oranje-fans bouwen feestje in Berlijn

De verwachte veertigduizend Oranje-fans vermaken zich uitermate goed in Berlijn, voorafgaand aan de kwartfinale tegen Turkije. Prachtige beelden van het Oranje-legioen.

Wolvengroet

Het kon niet uitblijven: veel Turkse fans lopen door Berlijn terwijl ze de omstreden wolvengroet maken. Ook hebben enkele Turken zich in een wolvenpak gehesen.

Vuurwerk bij hotel van Oranje

Diverse media melden dat er bij het hotel waarin de selectie van Nederland verblijft, afgelopen nacht vuurwerk is afgestoken. Dat gebeurde rond half drie, waardoor de Oranje-spelers die toevallig bij het raam stonden te gluren, konden genieten van siervuurwerk dat ook de nodige herrie produceerde. Bekijk hieronder hoe dat eruitzag.

De toon is gezet. Turkse supporters (Galatasaray) hebben afgelopen nacht vuurwerk afgestoken bij het spelershotel van Nederland in Berlijn. Gaat Nederland vanavond winnen, of zullen de straten overspoeld worden door toeterende auto's? pic.twitter.com/mkZ2pMWCzo — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) July 6, 2024

DM Memphis Depay naar Turks topmodel gelekt

De psychologische oorlogsvoering begon uiteraard al met vuurwerk bij het hotel van Nederland, maar topmodel Gizem Kaya is nog een stapje verdergegaan. Zij deelde een DM die Memphis Depay naar haar stuurde twee maanden geleden. Iets met oude koeien, of gaat het toch bij de Oranje-aanvaller in het hoofd zitten?

Gerard Joling flirt met speler van Oranje

Gerard Joling werd door de KNVB ingevlogen naar Duitsland om alle Oranje-fans op te warmen voor de clash tussen Nederland en Turkije. De rasartiest maakte er in Berlijn een feestje van en wilde ook nog wel even kwijt met welke speler hij graag het bed induikt.

Eventuele halve finale

De route naar de finale is al uitgestippeld voor Oranje. Het weet precies waar het aan toe is als het zaterdagavond wint van Turkije. Een overzicht vind je hieronder.

Scheidsrechter Clément Turpin

Clément Turpin is vanavond de scheidsrechter. De Fransman floot al ontzettend veel topduels. Toch blijft er in Nederland één wedstrijd hangen die bijna tien jaar geleden compleet uit de hand liep. Dat was de strijd tussen Feyenoord en AS Roma in de Europa League (2015). Klik op het artikel hieronder en lees waarom.

TV-gids Nederland - Turkije

De wedstrijd begint om 21.00 uur, maar vanaf 20.10 uur begint natuurlijk de voorbeschouwing. Vanaf tien minuten voor de aftrap wordt naar het stadion geschakeld voor de opkomst en de volksliederen. Op welke tv-zender is de wedstrijd vanavond te zien.? Check dat hieronder door op het artikel te klikken.

Liefdesleven Memphis Depay

Tijdens het EK voetbal trekken vaak ook de vriendinnen en vrouwen van de internationals de aandacht. Hoe zit dat eigenlijk met Memphis Depay? De spits van Oranje staat altijd in de schijnwerpers. Ook zijn liefdesleven is bewogen te noemen, maar heeft hij nu wel of geen vriendin? Klik op het artikel hieronder en kom meer te weten over het liefdesleven van Memphis.

Alles over EK voetbal

