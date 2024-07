Pierre van Hooijdonk fileert falende Denzel Dumfries: 'Complete black-out'

Het Nederlands elftal kende een geweldig begin in de kwartfinale tegen Turkije, maar was het op een gegeven moment helemaal kwijt. Volgens NOS-analist Pierre van Hooijdonk was de achterstand volledig op het conto van Denzel Dumfries schrijven. Uiteindelijk kwam alles gelukkig nog goed in Berlijn.

Nathan Aké toucheerde de bal, waarna Dumfries de bal toch bewust over de achterlijn liet lopen. De corner liep op niets uit, maar uit de daaropvolgende aanval was het alsnog raak voor Turkije. Van Hooijdonk begreep er niets van. "Dit moet een black-out van Dumfries zijn geweest. Iedereen ziet toch dat Aké die bal als laatste raakt?", stelde Van Hooijdonk bij NOS.

Oranje-ster Cody Gakpo toch niet in zijn eentje topscorer na besluit van UEFA Cody Gakpo is dé ster van het Nederlands elftal op dit EK. De buitenspeler van Liverpool leek tegen Turkije alweer zijn vierde doelpunt te maken. Daarmee zou hij in zijn eentje topscorer van het toernooi worden, ware het niet dat de 2-1 uiteindelijk werd toegekend aan Mert Müldür.

Nog meer fouten bij Oranje

Vervolgens ging er nog veel meer fout in de achterhoede van Nederland. "Toen stond iedereen te kijken wat daar gebeurde, omdat ze stuk voor stuk niet aan het opletten waren. Dan word je geslacht. En er stonden er zelfs nog twee meer vrij, die konden binnen koppen."

Nederland overleeft op EK thriller tegen Turkije: nu wacht in halve finale clash met Engeland Nederland staat in de halve finale van het EK. Zaterdagavond won Oranje de thriller tegen Turkije met 2-1. De kraker werd vol spanning beleefd, maar Cody Gakpo was uiteindelijk de gelukkige matchwinner. Komende woensdag wacht de halve finale tegen Engeland.

'Oranje was het helemaal kwijt'

"Je voelde het initiatief, dat we in het begin van de wedstrijd hadden, uit onze handen glippen", aldus Van Hooijdonk over de eerste helft. "Ik zou een echte spits brengen", gaf Rafael van der Vaart als advies aan bondscoach Ronald Koeman mee. Wel zou Van der Vaart wachten met Wout Weghorst, die hij meer als pinchhitter voor de slotfase ziet. Koeman bracht de spits meteen na rust in.

Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de halve finale op EK? Het Nederlands elftal rekende zaterdagavond in Berlijn af met Turkije. Makkelijk ging het zeker. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman boog een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege. Zo werd een plek bij de laatste vier veiliggesteld. Waar, wanneer en tegen wie speelt Oranje in de halve finale?

Oranje bereikt halve finale op EK

Het kwam in de tweede helft allemaal nog goed. Stefan de Vrij kopte in de 70e minuut de gelijkmaker tegen de touwen. Dat zorgde voor een enorme opluchting bij de tienduizenden meegereisde fans. Daarna kwam Nederland via een eigen doelpunt van Mert Müldür zelfs op voorsprong. Keeper Bart Verbruggen voorkwam in de slotfase nog een Turkse gelijkmaker. Zo staat Oranje aanstaande woensdagavond in Dortmund tegenover Engeland in de halve finale.

