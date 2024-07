TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Nederland - Turkije

Nederland en Turkije maken zaterdagavond onderling uit wie volgende week de halve finale op het EK mag spelen. Hun wedstrijden dit toernooi en de laatste onderlinge resultaten zijn een voorbode voor een spektakelstuk. Inschakelen dus, maar waar? Lees hier op welke zender je naar de wedstrijd tussen Nederland en Turkije kijkt.

Nederland speelt tot dusver een EK van pieken en dalen. Na een goed uur in de eerste groepswedstrijd tegen Polen kwam de klad erin, maar Wout Weghorst redde de drie punten voor Oranje (2-1). Daarna volgde een betrekkelijke saai, maar degelijk gelijkspel tegen Frankrijk (0-0). Het laatste duel van de poule was zeer matig en werd met 3-2 verloren van Oostenrijk.

Oranje herpakte zich in de achtste finale tegen Roemenië. Er werden veel kansen gecreëerd en via topscorer Cody Gakpo en invaller Donyell Malen (twee keer) boekte de ploeg van Ronald Koeman een comfortabele zege. Maar hoe zwaar weegt dat tegen een ploeg van het kaliber Roemenië?

Schorsingen

Turkije wist in de achtste finale wél te winnen van Oostenrijk, al kwam daar wel het nodige geluk bij kijken. De Oostenrijkers kregen in het laatste halfuur enkele grote kansen, maar daarvan ging er slechts eentje in, op het moment dat de Turken al op een 2-0 voorsprong stonden. En dus haalde Turkije voor het eerst sinds 2008 de kwartfinales op een eindtoernooi.

Dat hebben ze in eerste plaats te danken aan een goede groepsfase, waarin Georgië (3-1) en Tsjechië (2-1) werden verslagen. Te midden van die winstpartijen werd er nog wel verloren van Portugal (0-3), maar dat is natuurlijk geen schande. Een smet is wel de vele kaarten die gepakt werden tot dusver, waardoor Orkun Kökcü en Ismaail Yüksek geschorst zijn voor de kwartfinale.

Merih Demiral, die beide treffers tegen Oostenrijk voor zijn rekening nam, werd bovendien geschorst vanwege het juichen met een veelbesproken gebaar. Daarnaast staan er liefst acht spelers van Turkije op scherp. Zij zullen dus moeten oppassen als ze de halve finale niet willen missen.

Zender Nederland - Turkije

De kwartfinale tussen Nederland en Turkije wordt afgetrapt om 21.00 uur en is te zien op NPO 1. Op die zender wordt vanaf 20.10 uur voorbeschouwd op het duel. Tien minuten voor aanvang gaat de focus op de opkomst en volksliederen.

