Turkse fans brengen in Berlijn massaal omstreden wolvengroet en verkleden zich als wolf

In de aanloop naar Nederland tegen Turkije bij het EK voetbal 2024 is er veel gezegd en geschreven over de zogeheten wolvengroet. De Turkse speler Merih Demiral is voor twee duels geschorst, nadat de verdediger dat gebaar maakte na de zege op Oostenrijk.

De wolvengroet ligt gevoelig, omdat het gebaar wordt geassocieerd met de Grijze Wolven. Dat is een Turkse politieke beweging die door velen wordt gezien als fascistisch, ultranationalistisch en racistisch. Het Europees Parlement riep de Europese Unie in 2021 nog op om de Grijze Wolven aan te merken als terroristische organisatie.

Turkse fans maken de wolvengroet

Enkele Turkse supportersgroepen riepen fans op om zaterdag rondom de wedstrijd tegen Oranje de wolvengroet uit te brengen. Daar gaven zaterdagmiddag in de straten van Berlijn, waar de kwartfinale wordt gehouden, alvast meerdere Turkse supporters gehoor aan. Ze brachten hun duim en wijsvinger naar elkaar, en staken hun pink en middelvinger omhoog. Daardoor ontstaan de contouren van een mond en oortjes.

De Turkse krant Hurriyet spotte tussen het publiek in Berlijn zelfs een man die zich had verkleed als wolf. Hij droeg bordjes in zijn handen met de tekst: 'Steppewolf is niet racisme' (in het Turks) en 'Ik ben geen racist, vrede' (in het Engels).

President Erdogan

De Turkse president Recep Erdogan wond zich behoorlijk op over de bemoeienis van de voetbalbond UEFA. Hij veroordeelt de schorsing van Demiral. Volgens Erdogan is de link die Demiral legde tussen het Turkse volk en wolven onschuldig. Demiral bedoelde het volgens hem niet kwaad. "Zegt iemand iets over het feit dat de Duitsers een adelaar op hun shirt hebben staan? Of dat er een haan pronkt op het shirt van Frankrijk?", aldus Erdogan.

Turkse fans in Berlijn