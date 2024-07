Opstelling Nederlands elftal tegen Turkije: opnieuw basisplaats voor Steven Bergwijn

Nederland wil tegen Turkije de uitstekende wedstrijd tegen Roemenië een goed vervolg geven. Bondscoach Ronald Koeman geeft vertrouwen aan de ploeg, die met 3-0 te sterk was voor Roemenië. Hij wijzigt zijn formatie niet en hoopt daarmee een plek af te dwingen in de halve finale van het EK voetbal.

Het grote vraagteken bij het Nederland was de rechtsbuitenpositie. Steven Bergwijn speelde een goede helft tegen Roemenië, maar werd in de rust gewisseld vanwege een blessure. De hele week was het speculeren of de buitenspeler van Ajax kon spelen, maar hij is fit genoeg bevonden.

Vertrouwen in Memphis Depay

Koeman benadrukte al meermaals het belang van Memphis Depay in de spits. Ook tegen Turkije krijgt de aanvaller weer de kans in de punt van de aanval. Tot dusver maakte de transfervrije spits één doelpunt in vier wedstrijden. Tegen Turkije zal hij zich opnieuw graag willen laten gelden, ook met het oog op een komende zomertransfer.

Middenveld intact houden

In de eerste drie duels werd er op het middenveld nog veel gewijzigd met Joey Veerman, Jerdy Schouten, Tijani Reijnders en Xavi Simons, maar tegen Roemenië lijkt de puzzel te zijn gelegd. Schouten, Reijnders en Simons speelden een goede pot en mogen het tegen Turkije opnieuw laten zien. Voorlopig lijkt Koeman daar niet aan te willen tornen.

Opstelling Nederlands elftal

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo.

