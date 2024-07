Frenkie de Jong ziet samen met geliefde Mikky Kiemeney het succes van Nederland van dichtbij in Berlijn

Een bijzondere toeschouwer op de tribunes tijdens Nederland - Turkije: Frenkie de Jong was naar het Olympiastadion van Berlijn gekomen om het Nederlands elftal op het EK te zien spelen. De middenvelder van FC Barcelona kan door een knieblessure niet aan de Europese eindronde in Duitsland deelnemen, maar besloot toch zijn landgenoten te steunen.

De 27-jarige De Jong was te zien met een oranje shirt tijdens de kwartfinale, waar hij ongetwijfeld graag zelf had willen spelen. Hij meldde zich nog wel in het trainingskamp van Oranje voor het EK. De Jong trainde aangepast vanwege een enkelblessure, maar had aanvankelijk goede hoop dat hij nog een rol van betekenis op het toernooi kon spelen. Vlak voor de laatste oefenwedstrijd tegen IJsland voor het EK werd duidelijk dat hij niet in actie kan komen tijdens het eindtoernooi.

Mikky Kiemeney deelt intieme beelden met Frenkie de Jong en baby: 'Mijn allergrootste vriendje' Frenkie de Jong kon door een blessure niet deelnemen aan het EK voetbal, dat nu bezig is in Duitsland, maar gaat niet bij de pakken neerzitten. Het missen van het eindtoernooi is natuurlijk enorm vervelend voor de middenvelder van FC Barcelona, maar hij besloot van de nood een deugd te maken.

Het was de eerste keer dat De Jong zich in Duitsland bij het EK liet zien. Hij werd in het Olympiqstadion vergezeld door zijn geliefde Mikky Kiemeney. Eerder dit toernooi deelde zijn vrouw nog intieme beelden vanuit het Spaanse eiland Formentera, waar ze rustig op een bootje dobberden.

Nederland in halve finale op EK

De Jong zag in Berlijn een spannende clash tussen Nederland en Turkije. Uiteindelijk won de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 2-1. Daardoor mag Oranje nog altijd dromen van de Europese titel. De volgende horde is Engeland, woensdag om 21.00 uur in Dortmund.

