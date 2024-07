Gerard Joling flirt op EK openlijk met Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk: 'Een knappe en charmante man'

Gerard Joling weet wel wat een feestje bouwen is. En dus werd hij door de KNVB uitgenodigd om de boel in Berlijn eens lekker op te warmen. De rasartiest had er zin in. "Het is een ongelooflijke sfeer", zei hij glunderend. Ook heeft hij één favoriete speler bij Oranje.

"De mensen hebben er echt zin in", vervolgt Joling voor de camera van Sportnieuws.nl. "Het zijn er natuurlijk echt heel veel die vanuit Nederland zijn gekomen. Ik ben hier om te zingen en op te treden en dan straks achter de bus aan naar het stadion. Ik vind dit zoiets bizars. Dit went nooit, zo'n andere drive en sfeer. Dan zijn we toch een mooi volk met z'n allen."

Joling werd zaterdag in alle vroegte met een privéjet ingevlogen naar Duitsland om te zingen bij het Oranje-feest. "Het was vroeg, maar ik heb er geen spijt van. Ik vind het helemaal top." Zijn voorspelling voor de clash tussen Nederland en Turkije: "Ik denk 2-1. De beuk erin. Als we maar winnen. "

Gerard Joling ziet Virgil van Dijk wel zitten

Even later wordt Joling na zijn optreden voor de camera van De Telegraaf ook nog gevraagd naar de speler met wie hij het liefst het bed in zou duiken. "Virgil van Dijk, denk ik. Dat is gewoon een charmante jongen. Een eerlijke en oprechte jongen. Heel beleefd. Hij blijft altijd rustig in zijn interviews. Een knappe man, mooi om naar te kijken. Een goede voetballer. Zit alles op en aan."

Joling zag in een kolkend Olympiastadion uiteindelijk Oranje met 2-1 winnen van Turkije. Zo wacht aanstaande woensdag in Dortmund een nieuwe clash voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. In de halve finales is Engeland de tegenstander. Of Joling er ondanks zijn drukke agenda weer bij is? "Als ze me uitnodigen wel. Voor dit soort dingen kun je wel een uitzondering maken."

