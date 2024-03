Luuk de Jong vs Santiago Giménez: kwakkelende Mexicaan kijkt jaloers naar in topvorm verkerende PSV-spits

Met PSV-Feyenoord staat er dit weekend een heerlijk affiche op het programma in de Eredivisie. De koploper uit Eindhoven hoopt thuis de genadeklap uit te delen, terwijl de Rotterdammers aansluiting moeten vinden bij de ongenaakbare ploeg van Peter Bosz. Ook is het de strijd tussen twee topspitsen: Luuk de Jong en Santiago Giménez, al is de een de laatste tijd wat beter in vorm dan de ander.

Te beginnen met de topscorer van de Eredivisie. In het nieuwe jaar is De Jong niet te stoppen. De spits van PSV staat inmiddels op 22 goals in de competitie en maakte er daarvan al tien in 2024. Niet voor niets werd hij in februari uitgeroepen tot Speler van de Maand.

Luuk de Jong uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand Na een zeer sterke maand is Luuk de Jong uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De spits van PSV was daarin betrokken bij vele doelpunten van de Eindhovenaren.

Giménez deed geen gooi naar die titel. De Mexicaan schoot werkelijk waar uit de startblokken aan het begin van het seizoen, maar in het nieuwe jaar is de spits nog niet in beste doen. In zijn eerste wedstrijd na de winterstop maakte hij nog wel een goal tegen NEC, maar sindsdien scoorde hij maar één keer in de negen wedstrijden waarin hij meedeed. Dat was in de Europa League tegen AS Roma.

Steeds vaker krijgt Ayase Ueda ook de voorkeur in de punt van de Rotterdamse aanval. Ook de Japanner weet het net nog niet met enige regelmaat te vinden, waardoor de Mexicaanse publiekslieveling nog altijd de eerste spits is in de selectie van Arne Slot.

De Jong vs Feyenoord

Daar waar De Jong doelpunten maakt tegen alles en iedereen, is Feyenoord wel een tegenstander die hem minder ligt. De Rotterdammers zijn de enige club van wie De Jong vaker verloor dan van won in Nederland. In 23 wedstrijden van de kopsterke spits won hij tien keer, werd er twee keer gelijkgespeeld en won Feyenoord elf keer. Na zondag zou dat gelijk kunnen staan.

Ook het aantal doelpunten van De Jong tegen Feyenoord is een stuk minder dan tegen andere clubs uit Nederland. In de 23 gespeelde duels scoorde de spits vier keer en gaf hij twee assists. Ter vergelijking. De Jong speelde één wedstrijd minder tegen Ajax, maar was daarin wel bij dertien goals meer betrokken.

Coen Dillen-index

Zondag gaat de strijd tussen PSV en Feyenoord om de landstitel verder, al kan deze na zondag wel gespeeld zijn. De strijd tussen De Jong en Giménez om de topscorerstitel, waar AZ-spits Vangelis Pavlidis ook nog aan meedoet, zal daarna nog verder gaan. Kijken of een van de twee de Coen Dillen-index nog kan bedreigen.