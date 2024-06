Manchester City wil dat Premier League financiële regels afschaft en begint rechtszaak

Manchester City is een rechtszaak gestart tegen de Premier League, dat melden Engelse media. Volgens de Premier League-kampioen zijn de Associated Party Transaction-regels (APT) in strijd met de wet.

City eist volgens The Times een schadevergoeding en wil dat de Premier League de APT-regels afschaft. De financiële regels zijn in het leven geroepen om concurrentie te waarborgen in de competitie, zonder dat de financiële middelen van clubs een grote rol spelen.

Manchester City stelt dat zij slachtoffer zijn van "discriminatie" en dat "andere clubs hebben ingestemd met de regels om het succes van The Citizens te beperken".

Overtredingen

Door de maatregelen kunnen clubs geen deals te sluiten met bedrijven die banden hebben met eigenaren van de club. De Abu Dhabi United Group is sinds 2008 eigenaar van de club. City zou zelf de regels al meermaals overtreden hebben. Daarom loopt er ook een rechtszaak tegen de landskampioen.

The Citizens zou meer dan honderd financiële regels hebben overtreden vanaf 2009. De hoorzitting in die zaak vindt in november plaats. Als de club schuldig wordt bevonden staan daar grote straffen op: enorme boetes, puntenaftrek en zelfs uitsluiting van de competitie zijn reële mogelijkheden.

De hoorzitting in de zaak tegen de Premier League-regels start maandag. Na twee weken wordt een uitspraak verwacht. Die kan invloed hebben in de zaak die loopt naar de overtredingen van City.