Kevin De Bruyne staat open voor 'ongelooflijke' bedragen uit Saoedi-Arabië: 'Heb ik 15 jaar voor moeten voetballen'

Een langer verblijf bij Manchester City is verre van zeker voor Kevin De Bruyne. De 33-jarige Belg zou zomaar eens Engeland kunnen verruilen voor Saoedi-Arabië. In voorbereiding op het EK met de nationale ploeg sluit hij een overgang naar het Midden-Oosten allerminst uit.

De middenvelder werd gevraagd of hij naar Saoedi-Arabië wilde gaan. "Op mijn leeftijd moet je voor alles openstaan", gaf De Bruyne antwoord in gesprek met de Belgische TV-zender VTM. "Je praat over ongelooflijke bedragen in wat misschien het einde van mijn carrière zal zijn. Soms moet je daar bij stilstaan."

“Als ik daar twee jaar ga spelen, kan ik een ongelooflijk bedrag kunnen verdienen. Daarvoor heb ik vijftien jaar moeten voetballen. Misschien kom ik zelfs nog niet aan dat bedrag", gaat de middenvelder verder. "Dan moet je toch eens stilstaan bij wat dat daarna kan betekenen."

Einde van een tijdperk

De Bruyne heeft bij Manchester City nog een contract tot juni 2025. In 2012 maakte hij de overstap van KRC Genk naar Chelsea. Daarna speelde hij in de Bundesliga voor Werder Bremen en VfL Wolfsburg, voordat hij in 2015 transfereerde naar de kampioen van Engeland van de afgelopen vier jaar.

Kevin de Bruyne samen met zijn vrouw Michèle Lacroix en kinderen in 2023. © Getty Images

"Mijn oudste (Mason Milian, red.) is intussen acht jaar en kent niks anders dan Engeland. Hij vraagt ook hoelang ik nog bij City zal spelen", vervolgt De Bruyne. "Voor Michèle (vrouw van De Bruyne, red.) is een exotisch avontuur oké. Het zijn ook gesprekken die we steeds meer voeren als familie."