Manchester United verloor nog niet in 2024 en aast nog altijd op vierde plek

Manchester United speelt zondagmiddag tegen Luton Town in de Premier League. Trainer Erik ten Hag ziet dat de weg omhoog is ingezet. Zijn ploeg verloor nog niet in het nieuwe jaar en maakt ook nog serieuze kans op plek vier in de Premier League.

Momenteel staat Manchester United zesde in de Engelse competitie, met een achterstand van acht punten op nummer vier Aston Villa. De ploeg van Ten Hag heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Ook zijn er nog veertien wedstrijden te spelen in de Premier League.

The Mancunians verloren in 2024 nog niet. Wolverhampton Wanderers (4-3), West Ham United (3-0) en Aston Villa (2-1) werden in de competitie verslagen, tegen Tottenham Hotspur (2-2) werd het gelijk. Zondag om 17:30 uur wacht het duel met Luton Town, de nummer zeventien van de Premier League.

Ten Hag gooide er op de eigen kanalen van Manchester United even een klassiekertje uit: "Elke wedstrijd is voor ons nu een finale." Over Luton Town zei hij: "Het is al het hele seizoen een goed team, maar vooral de afgelopen periode. Hun spel wordt steeds beter."

Stadgenoot Manchester City

Op 3 maart wacht er weer een écht zware tegenstander, in de naam van Manchester City. De formatie van Pep Guardiola moet alle zeilen bijzetten om nog voor de titel te gaan en zal dus volle bak gaan tegen de stadgenoot.