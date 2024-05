Santiago Giménez baalde van ruzie met Orkun Kökcü: 'Ik schaamde me'

Santiago Giménez en Alireza Jahanbakhsh hadden allebei wat tijd nodig om aan de Nederlandse cultuur te wennen, zowel binnen als buiten de lijnen. Zeker tijdens het aanspreken van Arne Slot op de training of bij het nemen van een penalty vallen de verschillen op. "Je moet respect tonen."

Jahanbakhsh kwam vanuit Iran naar NEC en via AZ en Brighton & Hove Albion streek hij neer bij Feyenoord. Santiago Giménez kwam rechtstreeks vanuit Mexico naar de Rotterdamse club. De cultuurverschillen bleken al snel erg groot te zijn. "Ik weet nog dat ik de trainer aansprak met Arne. Ali keek mij toen heel raar aan", vertelt Giménez bij Kick 't Met. Hij vond dat ik dat niet kon zeggen en dat ik respect moest tonen. Ik moest trainer of coach zeggen. In mijn cultuur zeggen we gewoon de naam."

"Als de trainer en ik samen door één deur moesten, dan hield ik die voor hem open. Dat is normaal in de Perzische cultuur", vertelt Jahanbakhsh. Daarin merkt de Iraniër een groot verschil met hier in Nederland. "Jongens geven gewoon hun mening en schreeuwen naar de coach, met woorden die ik hier niet kan gebruiken."

Penalty's

Als het over beginnersfouten gaat, kan Giménez niet om de ruzie met Orkun Kökcü heen. "In mijn cultuur neemt de spits de strafschop. Ik dacht dat ik dat moest doen, maar toch kreeg ik ruzie met Kökcü. Dat was een grote fout en ik schaamde me. Ik was niet geïnformeerd over hoe belangrijk het was om de regels van de aanvoerder te volgen. In Mexico is dat anders, daar is dat minder erg."

Ook een andere strafschop staat de Mexicaanse spits nog goed bij. Op bezoek bij RKC mocht Giménez aanleggen vanaf elf meter, maar zijn panenka ging over het doel heen. "Achteraf was dat een heel belangrijk moment voor mij. Ik zat erg hoog in mijn zelfvertrouwen op dat moment en toen begon dat af te nemen. Je leert ervan."