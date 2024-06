Het volkslied van Italië: spelers zingen vol passie dat ze bereid zijn om te sterven

Bij het EK voetbal in Duitsland (van 14 juni tot en met 14 juli 2024) gaan de spelers van Italië vast weer met volle borst meezingen met het Italiaanse volkslied. De nationale hymne meebrullen is voor Gli Azzurri niets anders dan een statement: wij zijn trots, wij zijn klaar voor de strijd.

Bij sommige landen zingen niet alle spelers met even veel passie mee, zodra het volklied weerklinkt. Als de spelers uberhaupt de tekst uit het hoofd kennen. Maar bij Italië, de regerend Europees kampioen, lijkt het wel of de spelers een cursus hebben genoten, zodat de woorden van 'Il Canto degli Italiani' (Het lied van de Italianen) er krachtig en vol overtuiging uit stromen.

Zo geliefd is het Italiaanse volkslied, dat het onder meerdere namen bekend staat. Naast bovenstaande, officiële naam wordt het door Italianen ook wel 'Fratelli d'Italia' (Broeders van Italië) en 'Inno di Mameli' (Mameli's Hymne) genoemd. De tekstschrijver van de compositie is Goffredo Mameli.

Al een hoogtepunt voordat een interland is begonnen: Italië zingt het volkslied

Republiek Italië

Mameli schreef de tekst in 1847, de muziek van Michele Novaro volgde enkele maanden later. Toch duurde het bijna een eeuw voordat het lied promoveerde tot Italiaans volkslied. In 1861 was, na de eenmaking van Italië, de keus gevallen op 'Marcia Reale'. In oktober 1946 veranderde de staatsvorm van Italië: het werd een republiek. Die situatie vroeg om een ander volkslied en toen werd 'Il Canto degli Italiani' afgestoft. In november 2012 werd het nummer wettelijk vastgelegd als volkslied.

Tekst van Il Canto degli Italiani

Voordat een interland begint, is er geen tijd om een volkslied van begin tot eind te laten weerklinken en te zingen. Ook de Italianen moeten kiezen welk deel ze ten gehore brengen. Vaak wordt ervoor gekozen om het eerste couplet tweemaal te zingen, gevolgd door het refrein en afsluitend met 'Si!' (Ja!), aldus Goal.

Een stevige passage is 'S iam pronti alla morte', wat dit betekent: 'We zijn tot de dood bereid'. Zulke dingen kun je natuurlijk sowieso niet meezingen met een ongeïnteresseerde of slappe houding.

Fratelli d'Italia, Broeders van Italië, l'Italia s'è desta, Italië is ontwaakt. dell'elmo di Scipio Met de helm van Scipio s'è cinta la testa. heeft zijn hoofd zich getooid. Dov'è la Vittoria? Waar is Victoria ? Le porga la chioma, Laat haar voor Italië buigen, ché schiava di Roma want als slavin van Rome Iddio la creò. is zij door God geschapen. Stringiamci a coorte, Sluit de rijen tot een cohort , siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! wij zijn tot de dood bereid, Italië riep!

