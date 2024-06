Matthijs de Ligt baalt van imago bij Oranje: 'Dat blijft toch bij sommigen hangen'

Matthijs de Ligt baalt als een stekker van zijn imago bij Oranje en dat hij er voorlopig op het EK in Duitsland niets aan kan veranderen. De verdediger moest opnieuw een teleurstelling slikken met een reserveplaats bij het Nederlands elftal. "Toch heb ik nog wel plezier hier."

Dat komt volgens De Ligt door een psycholoog, zo onthult hij aan persbureau ANP. "Dit soort momenten kunnen zwaar zijn. Door er over te praten zorg je ervoor dat het lichter wordt en kan je de energie weer op het veld geven in plaats van die te verspelen aan dat soort gedachten."

Oranje-imago zit De Ligt nog steeds dwars

Ondertussen ziet De Ligt dat zijn werkgever Bayern München een concurrent heeft aangeschaft. Echter, maakt hij zich op dit moment vooral druk om zijn imago. Volgens hem kleeft er namelijk een negatief imago aan 'Matthijs de Ligt in Oranje'.

"Mijn ongelukkige debuut op 17-jarige leeftijd tegen Bulgarije, mijn handsbal op het vorige EK tegen Tsjechië. Dat is toch wat bij sommige mensen blijft hangen", vertelt de centrale verdediger die bij Oranje de concurrentiestrijd verloor van Stefan de Vrij.

De Ligt verliest van De Vrij: 'Valse start'

Dat terwijl De Ligt juist het EK in Duitsland had uitgekozen om zijn slechte imago naar de prullenbak te verwijzen. De Ligt is zo voor het tweede eindtoernooi op rij geen basisspeler. Op het WK van 2022 stelde Louis van Gaal hem wel op in de openingswedstrijd tegen Senegal (2-0 winst), maar daarna niet meer.

"Ik had van mezelf het gevoel dat ik goed in vorm was, dat heb ik de tweede seizoenshelft ook laten zien bij Bayern. Die lijn had ik hier graag door willen trekken. In die zin is het een valse start van het toernooi."

De concurrentie in de verdediging is groot. Ik heb tijdens mijn voetbalcarrière wel geleerd dat de start van een toernooi of seizoen leuk is, maar dat het vooral om het einde draait", vervolgt hij. "Daarom ben ik ook relatief rustig. Ik heb ook wel het gevoel dat er dit toernooi iets gaat gebeuren waardoor ik nog belangrijk kan zijn. Dat zorgt ervoor dat ik op trainingen mijn uiterste best doe en altijd zo fit mogelijk probeer te zijn. Op een training zal het niet zo snel voorkomen dat er momenten zijn dat een trainer zegt: hij moet gaan spelen. Dat zal afhankelijk zijn van momenten in wedstrijden, door schorsingen en blessures. Daar moet je dan klaar voor zijn."

Fout De Ligt zorgde voor uitschakeling Oranje op vorige EK

De Ligt vindt dat hij een stuk volwassener speelt dan drie jaar geleden, toen hij met een handsbal tegen de Tsjechen aan de basis stond van de uitschakeling van Oranje op het EK. "Op belangrijke momenten kan ik situaties wat rustiger inschatten. Ik heb meer ervaring. Ik heb bovendien een belangrijke les geleerd: ik moet gewoon doen wat ik altijd doe in plaats van mij aanpassen of doen wat mensen van mij verwachten. Je staat er als verdediger vooral voor om geen doelpunt tegen te krijgen."

De Ligt voelt zich anders bij Oranje-overwinning

De Ligt traint hard en is klaar voor het moment. Hij ziet wel dat hij nu een ander gevoel heeft bij Oranje dan eerder. "Vooral bij een overwinning is het gevoel anders. Natuurlijk ben je als wisselspeler ook blij, maar toch ietsje minder dan wanneer je zelf mee hebt gedaan."