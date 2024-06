Bayern München legt miljoenen neer voor nieuwe concurrent van Matthijs de Ligt

Hiroki Ito speelt vanaf volgend seizoen in het shirt van Bayern München. De 25-jarige Japanner, afgelopen zomer nog in belangstelling van Ajax, gaat bij 'Der Rekordmeister' de concurrentiestrijd aan met Matthijs de Ligt.

Ito heeft een contract getekend voor vier jaar in München, zo meldt de club. Bij zijn oude club verlengde de Japanner afgelopen zomer zijn contract, waarin een afkoopclausule van dertig miljoen werd opgenomen. Dat bedrag heeft Bayern nu voor hem op tafel gelegd.

Voormalig Ajax-doelwit

Het zag er vorige zomer in eerste instantie niet naar uit dat Ito zijn contract bij Stuttgart zou gaan verlengen. De linksbenige verdediger stond nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax. Sven Mislintat, toenmalig technisch directeur, zag in hem een goede versterking. Echter kwamen de clubs er niet uit, waardoor hij toch nog een jaar bij Stuttgart bleef.

Dit seizoen kwam Ito tot 26 wedstrijden in de Bundesliga. Met Stuttgart eindigde hij knap als tweede achter Leverkusen. Dat betekende dat ze zelf één plek boven Bayern stonden. Bij de club uit Beieren moet de Japanner de concurrentiestrijd aangaan met onder andere Min-jae Kim, Dayot Upamecano en Matthijs de Ligt. Maar de Nederlandse EK-ganger zou volgens Duitse media bij een goed bod mogen vertrekken uit München.

Diezelfde De Ligt begint aan zijn tweede grote eindtoernooi. Zondag start Oranje om 15:00 uur met de eerste poule-wedstrijd tegen Polen, die het moeten doen zonder de geblesseerde Robert Lewandowksi. Of de ligt in de basis zal starten is nog maar de vraag. De verdediger van Bayern heeft de nodige concurrentie van Stefan de Vrij en Lutsharel Geertruida.