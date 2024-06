'Dat hebben we gemerkt met Italië': Oranje van Ernie Brandts uitgeschakeld op EK

In het Italiaanse Macugnaga moet Alpen Oranje een flinke teleurstelling verwerken. De ploeg van Ernie Brandts nam deel aan het Bergdorpjes EK, maar is in de kwartfinale uitgeschakeld. Gastland Italië was met 6-1 te sterk voor Alpen Oranje.

Alpen Oranje kwam de groepsfase goed door met vier punten uit drie wedstrijden, maar was in de kwartfinale overduidelijk de mindere. "Het was écht een heel goed Italië. Ze waren zeker een paar maatjes te groot voor ons. Het grootste verschil zat 'm in effectiviteit. Zij maakten hun kansen wel meteen af", vertelt Brandts tegen Sportnieuws.nl.

Kwartfinale was maximale

Hoewel Alpen Oranje een paar uitstekende wedstrijden op de mat legde in de groepsfase, was de kwartfinale het maximaal haalbare voor de mannen van Brandts. "Het is een teleurstelling dat je nu al wordt uitgeschakeld, maar ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald."

Ernie Brandts krijgt zijn handen op elkaar na een goede groepsfase. ©Fotograaf: Pascal Moors.

Brandts gaf vooraf aan te gaan voor de finale, maar dat bleek al snel een onmogelijke opgave. "Ik ben een trainer die altijd wil gaan voor het hoogst haalbare, maar soms heb je ook te maken met een tegenstander die dat niet zo ver laat komen. En dat hebben we gemerkt met Italië. We mogen trots zijn."

Over het Bergdorpjes EK

Het Bergdorpjes EK is een ludiek kampioenschap om toerisme in nationale en internationale bergdorpjes te promoten. Op dit bijzondere EK namen Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland het tegen elkaar op.

Vanuit Nederland is RKVV Vijlen de enige voetbalclub die mee mag doen aan het toernooi. De vierdeklasser uit Zuid-Limburg speelt in het hoogst gelegen kerkdorp van Nederland met een hoogte van 195 meter. Helaas zit het toernooi er voor de mannen van Ernie Brandts op.