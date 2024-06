NAC-verdediger Boy Kemper is er niet gerust op tegen Excelsior: 'Het lijken wel handbaluitslagen'

NAC kan zondag terugkeren in de Eredivisie. Dan moet de Keuken Kampioen Divisie-club niet met meer dan vier goals verschil verliezen van Excelsior. Na de 6-2-zege in de heenwedstrijd zit NAC kortom in een zetel.

NAC-linksachter Boy Kemper, geboren in Purmerend en getogen in Volendam, eist van zichzelf en zijn teamgenoten dat er niet te makkelijk wordt gedacht over de klus. Wie met een verkeerde houding aan een wedstrijd begint, roept het onheil over zichzelf af. Bovendien zijn er recente voorbeelden zat van duels met veel goals. "Er zijn zulke gekke uitslagen in de play-offs, dus het idee dat we er al zijn heb ik direct de kop ingedrukt", zegt Kemper tegen De Telegraaf.

Hanbalduitslagen

Hij heeft de voorbeelden daarvan paraat: "Het lijken wel handbaluitslagen. Wij hebben met 6-2 van Excelsior gewonnen, zij weer met 7-1 van ADO Den Haag. Wij met 5-0 bij Roda JC. Het is bizar. Daar staan de play-offs ook bekend om." En we weten ook nog wel een voorbeeld van een spectaculaire ommekeer: onlangs maakte Bochum in de Duitse play-offs om promotie en degradatie de 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd goed in de return.

ADO Den Haag

Trouwens, Kemper hoeft niet lang in zijn eigen geheugen te graven voor nog een voorbeeld. Twee jaar geleden speelde hij voor ADO Den Haag, dat in de play-offs tegen Excelsior met twintig minuten te gaan voorstond met 3-0. Ook dat ging toch nog mis.

"We hebben toen een marge van drie goals in een kwartier weggegeven. Nu is het verschil wel vier goals maar zijn er ook nog negentig minuten te spelen dus je zult mij niet rustig achterover zien leunen", zegt hij.