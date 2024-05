'Remontada' Barcelona inspireert Excelsior voor onmogelijke opgave tegen NAC: 'Ik zat toen in het stadion'

Marinus Dijkhuizen denkt dat Excelsior nog een kans maakt om zich te handhaven in de Eredivisie. Dinsdagavond verloren de Kralingers met 6-2 in de heenwedstrijd van de finale van de play-offs om promotie/degradatie van NAC Breda. Toch houdt Dijkhuizen moed en put hij hoop uit de 'Remontada' van Barcelona in 2017.

"Het was heel slecht. Alles viel verkeerd voor ons vanavond", zei Dijkhuizen dinsdag na afloop van de wedstrijd in Breda bij ESPN. Excelsior kreeg twee rode kaarten, een penalty tegen en zes goals om de oren. Veel van die tegentreffers vielen uit standaardsituaties, iets waar Excelsior al het hele jaar slecht in is. "We hebben nog meer aandacht aan spelhervattingen besteed dan normaal. En vervolgens gaat de eerste corner er direct in. Dan word je helemaal gek. Dit is heel pijnlijk."

'Remontada van Rotterdam'

Toch geeft Dijkhuizen zijn ploeg zondag nog een kans, als de return op het programma staat in het eigen Van Donge & De Roo Stadion. Daarbij kijkt hij naar Barcelona - Paris Saint-Germain, toen de Spanjaarden een verschil van vier doelpunten goedmaakten. "Ik zat toen in het stadion, dus ik weet dat het kan", zei Dijkhuizen. "En we scoren makkelijk. Maar natuurlijk wordt dit een hell of a job. Ik denk dat we nog vijf procent kans hebben."

Excelsior speelt sinds 2022 in de Eredivisie. De club weet hoe het is om bizarre play-offwedstrijden te spelen. In dat jaar kwam het in Den Haag terug van een 3-0 achterstand en promoveerde het na strafschoppen naar het hoogste niveau van Nederland. NAC Breda, afgelopen seizoen de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie, speelde vijf jaar geleden voor het laatst in de Eredivisie.