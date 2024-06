Nog altijd geen oplossing voor benaderde situatie Vitesse: 'We hebben geen geld'

De afgelopen dagen is Vitesse-directeur Edwin Reijntjes van hot naar her geslingerd. Eerder deze week zou de club door een financiële investeerder gered zijn van alle problemen, maar die geldschieter haakte plots af. In een interview met de clubkanalen geeft Reijntjes nogmaals uitleg over de situatie.

Voor Vitesse zijn een aantal dingen het meest belangrijk op dit moment. Voornamelijk het komen tot een oplossing met de grootste schuldeiser: de Amerikaan Coley Parry. Daarnaast moet er ook een sluitende begroting in worden geleverd bij de KNVB.

Wat betreft dat laatste heeft Vitesse al meerdere keren uitstel gekregen en werd de deadline de laatste keer ook weer niet gehaald. Mochten de Arnhemmers deze begroting niet in kunnen dienen, dan dreigt de KNVB met het afnemen van de proflicentie. Volgens eerdere berichten zou dit maandag al gebeuren, maar dat werd door Vitesse stelling ontkent.

Dagen Vitesse lijken geteld, maar er is nog een sprankje hoop Vitesse hoort aanstaande maandag dat het de proflicentie kwijtraakt. Dat melden meerdere Nederlandse media op donderdag. De club moest afgelopen maandag een sluitende begroting (met garantstellingen) inleveren bij de licentiecommissie van de KNVB. Dat lukte niet, met alle gevolgen van dien.

Coley Parry

De Amerikaan Coley Parry investeerde miljoenen euro's in Vitesse en wilde de club ook graag overnemen. Die overname werd echter niet goedgekeurd door de KNVB, waardoor de Arnhemmers nu met de gebakken peren zitten. Parry wil namelijk een groot gedeelte van zijn investering terug, maar dat geld is er in Arnhem niet.

Regelmatig in gesprek

Reijntjes en Parry zijn in ieder geval allebei bereid om met elkaar te praten. "Ik ben regelmatig in gesprek met hem. Gisteren hebben we van 15.00 tot 00.30 uur om tafel gezeten. De bereidheid is er om eruit te komen met elkaar, maar dat resultaat is er nog niet. We staan toch te ver uit elkaar", vertelt Reijntjes in gesprek met Vitesse TV.

Investeerder

Om de schuld van Parry af te kunnen lossen, heeft Vitesse een investeerder nodig. Die geldschieter kan dan een gedeelte van de Amerikaanse schuld op zich nemen. Hiervoor moeten dan wel eerst afspraken over worden gemaakt met Parry.

"Wij hebben geen geld, dus hebben we een investeerder nodig om een gedeelte aan hem te betalen. Alleen de vraag is, wat is een gedeelte? Wat is voldoende voor Common Group? Maar laat het duidelijk zijn dat Parry ook niet wil dat wij failliet gaan", vertelt Reijntjes over de Common Group, de bedrijfsnaam waaronder Parry in Vitesse investeerde.

Toekomst van Vitesse opnieuw in groot gevaar na wederom dramatisch nieuws Het voortbestaan van Vitesse is opnieuw in gevaar. De twee partijen die bereid waren om de noodlijdende club uit Arnhem over te nemen, zijn op het laatste moment afgehaakt. Een woordvoerder van de club bevestigde dinsdagochtend dat eerst een Amerikaanse investeerde afhaakte. Een bedrijf met Nederlandse wortels trok dinsdagavond de handen van de club af.

In beroep

Mocht Vitesse inderdaad te horen krijgen dat de licentie ingetrokken zal worden, dan is er volgens Reijntjes altijd nog een reddingsboei. "Mocht de licentie volgende week worden ingetrokken, dan kunnen we nog in beroep. Hopelijk kunnen we in die tijd alsnog alles inleveren wat nodig is."

Prioriteiten

Voor nu is echter de begroting en een oplossing met Parry het belangrijkst. "We zijn met een oplossing bezig waar Vitesse door kan blijven bestaan, maar daarvoor zullen we toch weer uitkomen bij de Common Group. Dat is niet ideaal, maar we zullen het met elkaar moeten oplossen. Wij hebben een investeerder nodig, die zegt: wij gaan garant staan voor het verschil. Dat is nog niet zo."