Dagen Vitesse lijken geteld, maar er is nog een sprankje hoop

Vitesse hoort aanstaande maandag dat het de proflicentie kwijtraakt. Dat melden meerdere Nederlandse media op donderdag. De club moest afgelopen maandag een sluitende begroting (met garantstellingen) inleveren bij de licentiecommissie van de KNVB. Dat lukte niet, met alle gevolgen van dien.

Vitesse leverde wel een begroting in, maar die voldeed niet aan de eisen van de KNVB. Dat kwam volgens de Arnhemmers omdat er op het laatste moment twee potentiële investeerders afhaakten. Zij kwamen er niet uit met Coley Parry, die nog meer dan veertien miljoen euro krijgt van Vitesse. De Amerikaan is niet van plan om zich coulanter op te stellen tegen de club die hij eerst over wilde nemen.

Vitesse 'volle bak' bezig met noodzakelijke reddingsactie: 'Alle opties liggen op tafel' Vitesse kreeg dinsdag dubbel slecht nieuws. Er waren nog twee potentiële investeerders voor de in zwaar weer verkerende Arnhemse club, maar die trokken zich net voor een belangrijke deadline terug. Dus hangt de toekomst van Vitesse aan een zijden draadje. Zelf wil de club de handdoek nog niet in de ring gooien.

Vitesse raakt proflicentie kwijt

Volgens het Algemeen Dagblad zit bij Vitesse niet alleen het probleem met de begroting. Op meerdere vlakken voldoet de club niet aan de eisen om betaald voetbal te spelen. Volgens insiders is er wel nog een sprankje hoop. Er moeten 'noodoperaties' uitgevoerd worden om te voldoen aan de reglementen van de KNVB.

Toekomst van Vitesse opnieuw in groot gevaar na wederom dramatisch nieuws Het voortbestaan van Vitesse is opnieuw in gevaar. De twee partijen die bereid waren om de noodlijdende club uit Arnhem over te nemen, zijn op het laatste moment afgehaakt. Een woordvoerder van de club bevestigde dinsdagochtend dat eerst een Amerikaanse investeerde afhaakte. Een bedrijf met Nederlandse wortels trok dinsdagavond de handen van de club af.

Een bijkomend probleem naast de schulden is dat Vitesse geen bankrekening heeft. Er is nog altijd onenigheid met huisbankier ING en ook de schade met accountant BDO is niet hersteld. De totale schulden bedragen 18,9 miljoen, het grootste gedeelte daarvan bij Parry. De Amerikaan kan het Vitesse wat makkelijker maken door water bij de wijn te doen, maar lijkt dat alleszins van plan.

Klok tikt verder

Na het intrekken van de proflicentie heeft Vitesse nog twee levenslijnen. Een beroepszaak en naar de rechter stappen. Beide gevallen lijken weinig kans van slagen te hebben gezien de financiële wanorde bij de club. De klok tikt, want in augustus begint de Keuken Kampioen Divisie alweer. Vitesse is nog wel meegenomen in het speelschema voor volgend jaar.