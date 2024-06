'Er zijn serieuze biedingen': redden investeerders Vitesse van de ondergang?

Er gloort hoop aan de horizon in Arnhem. Vitesse moet uiterlijk 17 juni een sluitende begroting indienen bij de licentiecommissie van de KNVB, om zich te verzekeren van een profbestaan. Meerdere investeerders brachten afgelopen week een bod uit op de club.

De club heeft momenteel een schuld van bijna negentien miljoen euro. Het inspringen van een investeerder is dus echt nodig om aanstaande maandag een dekkende begroting in te kunnen leveren. Coley Parry wilde de club eerder al overnemen, maar na een lange periode van onderhandelen kwamen de partijen er niet uit. Wel is de Amerikaan de grootste schuldeiser. Er staat nog een bedrag van meer dan veertien miljoen euro open. Vitesse is met Parry in onderhandeling in de hoop dat bedrag naar beneden bij te kunnen stellen, meldt De Gelderlander.

Vitesse luidt de noodklok en vraagt weer om hulp: 'Hebben een gat van zes miljoen euro' Vitesse is nog lang niet uit de problemen. De Arnhemse club heeft zware financiële problemen en het voortbestaan van de degradant uit de Eredivisie is nog altijd hoogst onzeker. In een persbericht luidt Vitesse opnieuw de noodklok.

Begrotingstekort

Nu zijn er dus meerdere geïnteresseerden naar voren gekomen uit de biedingsronde die deze week werd voorgeschreven. "Er zijn serieuze biedingen. Die gaan we nu bestuderen en beoordelen", zegt interim-directeur Edwin Reijntjes. Het zou in ieder geval gaan om buitenlandse investeerders, die bereid zijn gevonden gaten in de begroting te dichten. Eerder meldde De Gelderlander al dat GelreDome-eigenaar Michael van de Kuit de biedingsronde zou laten schieten, omdat hij 'niet in een financieel drama wil stappen'.

Vitesse dolblij met bizarre handhaving Bochum: noodlijdende club vangt tonnen Vitesse heeft een fikse meevaller gekregen dankzij VfL Bochum. De Duitse club redde maandagavond het vege lijf in een krankzinnige wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf en dat levert de Arnhemse club tonnen aan broodnodige euro's op.

Naast de huidige schuld, zit er ook in de begroting van het komende seizoen namelijk een groot gat. Reijntjes maakte met adviseur Paul van Kraan de balans op voor het aanstaande seizoen. Daarin worden zeventien miljoen euro aan uitgaven verwacht, tegenover elf tot twaalf miljoen aan inkomsten.

Op 17 juni moet Vitesse dus met een dekkende begroting komen. Daarnaast moet de degradant de vertroebelde relaties met huisbankier ING en accountant BDO herstellen.

Leegloop bij Vitesse: club neemt afscheid van veel spelers, jeugdexponenten mogen wel blijven Veel spelers gaan Vitesse verlaten. Het heeft alles te maken met de zorgwekkende financiële situatie van de club, waarvan het voortbestaan aan een zijden draadje hangt. Onder de vertrekkende spelers zitten enkele grote namen.

Snoeien

Vitesse, dat afgelopen seizoen al achttien punten in mindering kreeg omdat het niet voldeed aan de licentie-eisen, snoeide de laatste tijd al flink in de uitgaven. Zo werd er kantoorpersoneel ontslagen en kregen talloze spelers te horen dat er geen toekomst meer voor hen is bij de club, onder wie grote namen als Marco van Ginkel en Nicolas Isimat-Mirin.