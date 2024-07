Donyell Malen op scherp tegen Turkije na opmerkelijke gele kaart: 'Had het niet door'

Bij het Nederlands elftal staan tegen Turkije in de kwartfinales vier spelers op scherp: Denzel Dumfries, Jerdy Schouten, Joey Veerman en Donyell Malen. Laatstgenoemde kreeg dinsdag een gele kaart tegen Roemenië na een van zijn goals, maar die is waarschijnlijk het halve land ontgaan. Ook de hoofdpersoon zelf had het niet helemaal in de gaten.

Het was Malen die de wedstrijd voor Oranje besliste met goals in de 83e en 93e minuut. Na die laatste goal kreeg de aanvaller van Nederland dus geel, al zullen velen dat gemist hebben. Hij zelf ook. Malen kreeg geel van scheidsrechter Felix Zwayer omdat hij juichte richting het Roemeense vak.

"Ik was aan het juichen, maar toen had ik niet per se door dat ik naar hun kant ging. Dat deed ik niet bewust. Ik zat zo in het moment, was zo blij, maar ik kreeg ook geel erna en er werden nog schoenen op het veld gegooid. Die schoen heb ik net pas gezien. Het was een witte volgens mij", herinnerde Malen zich.

Bevrijding op EK: uitblinkende Cody Gakpo en Donyell Malen leiden sterk Nederland naar kwartfinales Het Nederlands elftal is door naar de kwartfinale op het EK voetbal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman boekte een 3-0 zege op Roemenië dankzij de uitblinkende Cody Gakpo en Donyell Malen. De vleugelflitsers speelden een belangrijke rol voor Oranje en schoten hun ploeg naar de kwartfinales.

Spelers krijgen op het EK bij twee gele kaarten een schorsing van één duel. Na de kwartfinales worden de kaarten die nog open staan kwijtgescholden. Spelers die tot en met die fase wel twee keer geel hebben gekregen, worden dus wel geschorst voor de halve finale.

Deze spelers van Oranje staan op scherp tegen Turkije en moeten oppassen in de kwartfinale van het EK Nederland plaatste zich dinsdag voor de kwartfinales van het EK. Oranje moet daarin volle bak gaan om de laatste vier te bereiken, maar een aantal spelers moeten oppassen. Zij missen bij een gele kaart in de kwartfinale tegen Turkije de eventuele halve finale.

Vanaf de bank

Malen startte tegen Oostenrijk in de laatste wedstrijd van de groepsfase, maar moest dinsdag genoegen nemen met een plekje op de reservebank. In de rust kwam hij er in voor de geblesseerde Steven Bergwijn. Malen liet zich gelden met twee late goals, waardoor Nederland definitief naar de kwartfinales ging. De rappe aanvaller betitelde het als een van zijn 'beste invalbeurten ooit'.

Belangrijke goal

" Omdat zij moesten, wist ik dat er nog meer ruimtes kwamen", blikte Malen terug bij de NOS. En juist daardoor kon hij nog twee keer scoren. De 2-0 was in zijn ogen belangrijker, omdat de wedstrijd daarna beslist was. "Cody (Gakpo, red.) deed dat heel goed, ik stapte goed uit en dat ik het dan op die manier kan afsluiten is mooi. In het voetbal kunnen er gekke dingen gebeuren als je de kansen niet afmaakt, maar we verdienden die 2-0."

Dit zijn de topscorers van EK 2024: Cody Gakpo én Donyell Malen nog volop in de race De strijd om de titel van topscorer van het EK 2024 is volledig losgebarsten. Er staan vier spelers op drie doelpunten, maar daarvan zijn al twee spelers uitgeschakeld met hun land. Wie pakt de titel van topscorer op dit EK voetbal?

Malen zelf schrok niet van zijn reservebeurt. "Ik kan dan snel die knop omzetten. Kijkende naar die wedstrijd heb ik dan gewoon zin om erin te komen. Ik vond Steven Bergwijn ook echt goed in de eerste helft, voor hij die tik op zijn enkel kreeg."

Jonge veldbestormer helpt Nederland aan 3-0: Roemeense keeper afgeleid door bijzonder voorwerp op het veld bij EK De Roemeense doelman Florin Nita had op het EK tegen Nederland niet de leukste dag en dat kwam mede door zijn eigen fans. Hij moest driemaal de bal uit het net halen en dat betekent dat het toernooi er voor Roemenië na de achtste finales op zit. Bij de 3-0 gebeurde er iets heel opmerkelijks.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.