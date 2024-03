Onrust bij Duitsland voor duel met Oranje: journalist brengt Antonio Rüdiger in verband met terreurgroep IS

Vlak voor de oefeninterland tegen Nederland is het onrustig in het Duitse kamp. International Antonio Rüdiger werd door een journalist namelijk in verband gebracht met terreurgroep IS door een post op Instagram. De bond en Rüdiger ondernemen juridische stappen.

Rüdiger plaatste eerder deze maand een bericht op zijn Instagram om het begin van de Ramadan te vieren. Op de foto zit hij op een gebedsmat en steekt hij de wijsvinger van zijn rechterhand de lucht in. Hij schreef daar de tekst bij: 'Moge de Almachtige ons vasten en de gebeden accepteren.'

Voor journalist Julian Reichelt, die jarenlang hoofdredacteur was van BILD, was het handgebaar genoeg reden om de voetballer van Duitsland en Real Madrid in verband te brengen met terreurgroep IS. Volgens hem staat de opgestoken wijsvinger namelijk bekend als de 'IS-vinger'. Bekijk de post van Rüdiger hieronder.

Juridische stappen

De Duitse voetbalbond DFB en Rüdiger, die dinsdagavond waarschijnlijk in de basis start tegen het Nederlands elftal, hebben daarop besloten om aangifte te doen tegen de journalist vanwege laster en opruiende teksten.

Reichelt is echter niet van plan om zijn bewering in te trekken. Sterker nog, hij gooit er nog een schepje bovenop via X: 'Het is onbetwist de groet van IS en andere islamitische moordenaars. Dit gebaar is de afgelopen twintig overgenomen door terroristen. Dit hoort niet bij Duitsland. Ik zal me nooit door iemand tegen laten houden dat te zeggen."

Soeben habe ich aus den Medien erfahren, dass Antonio Rüdiger und der DFB mich angezeigt haben, weil ich hier darauf aufmerksam gemacht habe, dass Rüdiger auf einem Instagram-Post den Gruß der Islamisten zeigt. Diese Geste ist in den letzten zwei Jahrzehnten von Terroristen… pic.twitter.com/6fX1GYN4VR — Julian Reichelt (@jreichelt) March 25, 2024

Interland tegen Oranje

De kans is nagenoeg honderd procent dat Rüdiger dinsdag meedoet tegen het Nederlands elftal. De verdediger stond afgelopen zaterdag in de basis tegen Frankrijk en bondscoach Julian Nagelsmann gaf aan dat hij met dezelfde elf spelers zou gaan beginnen aan de wedstrijd.