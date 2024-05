Ongeloof in Bernabéu: Real doet het ook tegen Bayern in absolute slotfase en staat wéér in finale Champions League

Real Madrid mag zich opmaken voor de achttiende Champions League-finale in haar geschiedenis. In het tweeluik tegen Bayern München beslisten ze het zoals zo vaak in de absolute slotfase. Het eindigde in een 2-1 overwinning, na het eerdere 2-2 gelijkspel in München.

Vanaf het eerste fluitsignaal golfde het op en neer bij Real Madrid tegen Bayern München. De eerste grote kans was echter voor de thuisploeg. Na ruim tien minuten spelen kwam Vinicius Júnior oog in oog te staan met Neuer, maar zijn schot belandde op de paal. De rebound kwam recht voor de voeten van Rodrygo, maar zijn inzet werd, met een beetje geluk, gekeerd door Manuel Neuer.

Hoofdrol voor de keepers

In de eerste helft kreeg Bayern direct een grote tegenvaller te verwerken. Al na 25 minuten spelen moest Serge Gnabry het veld verlaten door een ogenschijnlijke hamstringblessure. Vlak daarna had Bayern zijn eerste wapenfeit met een verrassend afstandsschot van Harry Kane, die nog net uit het doel kon worden getikt door Real-goalie Andriy Lunin.

Vlak voor rust moest Neuer opnieuw redding brengen. Een scherpe voorzet van Vinicius draaide richting het doel en werd katachtig uit het doel geslagen door de Bayern-aanvoerder. Daardoor gingen beide ploegen met de brilstand op het scorebord richting de kleedkamers.

Scherp uit de rust

Carlo Ancelotti en Thomas Tuchel zagen hun elftallen weinig creëren in de eerste helft, maar hadden in de rust de tijd om het een en ander bij te schaven. In het eerste kwartier na rust was dat direct te zien. Zowel Real Madrid als Bayern had een aantal grote kansen. Zo kon Real-doelman Lunin redden op een schot in de korte hoek van Kane, terwijl Jude Bellingham nipt naast schoot na een uitstekende voorzet van Vinicius.

In het vervolg van de tweede helft wist Vinicius wat hem te wachten stond: hij moest het gaan klaren voor Real Madrid. De aanvaller had eerst de goede voorzet op Bellingham, gevolgd door een prachtige actie binnendoor met een prachtige uithaal in de verre hoek. Opnieuw was Neuer een sta-in-de-weg voor de Madrilenen.

Bayern op voorsprong

Waar de thuisploeg de grootste kansen had, was het Bayern dat er met de voorsprong vandoor ging. Door een geweldige individuele actie van Alphonso Davies kwamen de Duitsers op voorsprong. De Canadese linksback kwam naar binnen en schoot met rechts prachtig in de verre hoek: 0-1. Enkele minuten later leek Real op gelijke hoogte te komen, maar na een duw van Nacho op Joshua Kimmich werd de goal afgekeurd door scheidsrechter Szymon Marciniak.

Comeback dankzij Joselu

Bayern leek aan het langste eind te trekken, maar toen kwam Joselu in de ploeg bij Real Madrid. Neuer liet een gemakkelijke prooi los, waarna de Spaanse spits van dichtbij binnen kon tikken: 1-1.

Een paar minuten later was het opnieuw raak voor de recordhouder van de Champions League. Opnieuw stond Joselu op de juiste plek. De spits stond op de goede plek en kon van twee meter voor het doel de voorzet van Rüdiger binnentikken: 2-1.

Opnieuw Champions League-finale voor Real

Na Borussia Dortmund is ook Real Madrid Champions League-finalist. De Madrilenen, tevens recordkampioen en -finalist, mogen zich opmaken voor de vijftiende Champions League-winst. Nadat ze al kampioen werden van Spanje is nu ook de Champions League binnen handbereik. Het elftal van Carlo Ancelotti speelt op zaterdag 1 juni de finale op Wembley tegen Dortmund.