Ook Matthijs de Ligt in het geheim getrouwd, Oranje-verdediger volgt voorbeeld Frenkie de Jong

Matthijs de Ligt blijkt nog net voor het EK voetbal in het huwelijk te zijn getreden met Annekee Molenaar (24). De vrouw van de verdediger van Bayern München en Oranje deelt zondagochtend foto's van de heugelijke dag.

"Met het EK voor de deur was het moeilijk om een goed moment te vinden", laat Molenaar weten. "Maar we wilden niet langer wachten, dus zijn we in een klein gezelschap man en vrouw geworden." Binnen 20 minuten verzamelde de Instagram-post al meer dan 40.000 likes. Onder de enthousiaste volgers Oranje-ploeggenoot Xavi Simons en de zwangere schaatsster Irene Schouten.

AnneKee en de eveneens 24-jarige Matthijs leerden elkaar ruim vijf jaar geleden kennen. De Ligt zag een foto van het model op zijn Instagram en besloot haar te gaan volgen. Van het één kwam het ander en nu zijn de twee dus getrouwd.

Dit is de vrouw van Matthijs de Ligt: AnneKee Molenaar, model en dochter van oud-voetballer 'regelt alles' AnneKee Molenaar heeft een bekende vader én een bekende vriend. En de 24-jarige blondine timmert ook zelf aardig aan de weg. Ze werkt al sinds haar zestiende als professioneel model en volgde daarnaast ook een studie rechten. Vriend Matthijs de Ligt is dolblij met haar. "Zij regelt alles, echt alles", aldus de Oranje-verdediger.

"Eerlijk gezegd was vandaag zelfs beter dan ik had kunnen dromen", liet Molenaar aan Vogue weten. "Iedereen voelde zich goed. En ik was helemaal niet nerveus."

Het huwelijk blijkt vrijdag plaats te hebben gevonden, zo meldt Vogue. Er volgt nog een groot feest en daar is al het één en ander over bekend. "We plannen een grote Italiaanse bruiloft in Toscane", vertelt de bruid. "We hebben drie jaar samen in Italië gewoond en hebben daar een fantastische tijd gehad, dus het voelt goed voor ons om voor deze locatie te kiezen."

Frenkie de Jong

Met zijn 'geheime' huwelijk volgt De Ligt het voorbeeld van zijn vriend De Jong. Die maakte vorige maand plots bekend getrouwd te zijn met jeugdliefde Mikky Kiemeney.

Dit is de vrouw van Frenkie de Jong: oud-hockeyster en fotomodel Mikky Kiemeney was eenzaam in Barcelona Mikky Kiemeney is vooral bekend als de vrouw van Frenkie de Jong, maar de 26-jarige Brabantse timmert zelf ook aardig aan de weg. De oud-hockeyster van HC Den Bosch woont met haar voetballende man in Barcelona en is van daaruit flink actief als ondernemer en influencer.

